帶1歲兒返台！快篩陰「卻因1規定」要到醫院PCR　孕媽：賭全家安危

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

記者周亭瑋／台北報導

一名孕媽2日與先生、1歲兒自美國返台，除了前兩天做PCR陰性，落地時也再做了一次；沒想到，由於指揮中心公布，2歲以下幼童快篩不準確，解隔前務必要到醫院PCR，所以他們一家人被迫前往高風險地採檢，讓她不禁淚喊，「我願意配合，也願意保護台灣，但明知有低風險的方式，卻要我賭上一家人的安危，真的恕難從命。」

孕媽向《ETtoday新聞雲》記者提到，5月2日她和先生、滿22個月的小朋友從美國返台，要探望家人，登機前他們按照規定，都做了兩日內的PCR，三人皆陰性，到台灣落地時，以唾液採集PCR，隨後搭乘防疫計程車入住防疫旅館。

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前幾天，她收到萬華區區公所人員的訊息，指出4月20日頒布命令，「2歲以下幼童因為快篩不準確，解隔離前一天，一定要去醫療院所做PCR。」聞言，她不禁質疑，如今時空背景已經不同往日，明明政府推廣「有症狀再快篩、快篩陽性再PCR」，卻要求毫無症狀的三人，前往最高風險的地方做採檢。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

孕媽無助表示，「我目前懷孕15週，孕婦確診後變成重症的風險極高，我先生不會說中文，讓他單獨陪同小孩去做PCR，只會增加他們兩個在醫院停留的時間，根本不現實！如果我們染疫了，不會有人為我們負責，只會等到出事了，再深表遺憾？身為一個媽媽，我體諒政府忙不過來，無法保護到每一個人，但當要置我與孩子於險境之時，我必須保護自己和孩子！」

她直言，「政府逐漸跟上國際腳步，放寬防疫政策，卻同時要求我們，帶境外歸國的孩子前往醫院做PCR才能解隔離。確診者隔離7天可以無條件解隔，我跟爸爸可以快篩陰性解隔，我的孩子卻要因為這個不合時宜的政策，冒極大的風險。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

眼看現在醫院人滿為患，政府也努力宣導，希望國人能讓出PCR量能，卻堅持讓他們前往，這讓她非常不解，「我跟區公所的人員說，是否能請衛生局安排，於小型的診所做篩檢、車來速或醫療車到飯店？區公所人員一次次、盡責地向衛生局表達我的情況，但得到的答案依舊是：只能去中興醫院，並非沒有替代方案。」

最後，孕妻無奈嘆，自己過完一個忐忑不安的母親節，「我只想保護我的孩子們，希望一位母親的心聲能被政府聽到，我願意配合讓我的孩子做PCR，也願意保護台灣，但明知有低風險的方式，卻要我賭上一家人的安危，抱歉，真的恕難從命。」

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