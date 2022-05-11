警消幹譙自費買快篩　台中市議員要求市府照顧基層救災人員

▲台中市消防員值勤曝高風險，還得自己買快篩，向民代陳情。（圖／陳清龍提供）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

台中市新冠肺炎Omicron疫情持續擴大，從台中市政府2副市長與多位局處首長，到基層的消防員、警員都傳出有人確診，但處於防疫第一線的消防員、警員卻要自掏腰包買快篩自保，導致群情激憤，市議員陳清龍強力要求市府要把基層第一線人員照顧好。

陳清龍10日在市議會質詢時，表示日前陸續接獲消防員、警員陳情指出，現在感染Omicron多是無症狀、輕症，因每天要接觸不同民眾，很擔心自己遭傳染又不知情，再傳染給家人或親友，但服務單位至今都沒有提供快篩，只好自己去排隊買實名制快篩，或掏腰包買較貴的快篩，無奈道：「市府沒為基層值勤風險設想，引發不滿且士氣低落。」

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一名基層消防員透露，高雄市消防局、高雄港務消防隊，每個外勤分隊都分配到不同數量快篩，擔心可能染疫時就可領用，羨煞台中市消防同仁，且之前疫情三級警戒時，他們要自己想辦法去排實名制口罩，現在又要自己想辦法買快篩；另一名基層警員在網路爆料，連警政署長陳家欽都確診了，跟分局行政組、秘書室反映需要快篩試劑，卻得到「一切照程序」的回應，痛批：「大家確診，集體去樓上請示？還要我們自己花錢買快篩？」

陳清龍指出，目前疫調是確診者被告知確診，才通知其他密切接觸者進行隔離、快篩，但消防員、警察在接獲通知後，都已上班多日、和同仁有密切接觸，再要求外勤同仁快篩為時已晚；況且現在排隊都不一定買得到快篩劑，警消人員更沒有時間去排隊，要求市府竭盡所能提供警消單位足夠快篩試劑，讓他們在上班前或固定時間進行快篩，在第一時間有效阻隔疫情擴散。

▲台中市警察得自己花錢花時間買快篩劑，上網痛批。（圖／陳清龍提供）

市府衛生局長曾梓展答詢表示，台中市所有快篩都是中央撥發，有要買可是買不到、都被中央徵收了，快篩在政府供應平台跟在市面買，價格差了一倍，供應平台一支95元，外面可能賣180、200元，為替政府省錢，還是透過供應平台購買；陳清龍不滿而大聲道：「我建議台中市政府自己買，盧秀燕稱自己媽媽市長，第一線人員一定要有足夠快篩可用，要用預備金、要動用就要動了啦！」曾梓展則回應沒問題。

陳清龍接著說，台中每天2千多人確診，15家醫療照護院所人力調派已吃不消，甚至有醫護人員說：「乾脆讓自己確診、可以休息，不然會做死。」而現在只有和平、石岡、東勢、新社、大雅等少數基層診所提供確診者照護，要求衛生局要讓基層診所跟15家醫療院所搭配，把染疫民眾完全照顧好。

曾梓展說，烏日區已有基層診所負責，大雅、清水、大肚等地，基層診所也開始在做，因基層診所有其考慮，包括跟醫院談的需求內容，如24小時電話服務、人力調派問題等等，基層診所有很多考慮，因此要求先暫緩，但衛生局還是會儘量推展進行。