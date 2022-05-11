急診等PCR！病患咆哮「是要我等多久」　醫護崩潰：快被榨乾了　

▲病患在急診暴走，還嗆聲醫護「是要我等多久？」（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

當急診是五星級飯店？有醫護哀號，日前一名病患自述快篩陽性，卻沒把檢體帶來，加上PCR有固定時間，看著對方在急診咆哮「現在就給我篩檢，是要我等多久？」好不容易，病患終於採檢完，告知可透過健保快易通查詢結果，怎料對方又失去理智嗆聲「你們要主動打電話告知才對」，讓醫護感到崩潰。

粉專《醫勞盟》轉貼一則急診室日常現況，一名醫護訴說著「快被榨乾了」，原來日前來一名脫序病患，在急診室大聲咆哮「我快篩陽性」，有護理師上前說明，醫院有固定的篩檢時間，要現場耐心等候。

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聞言，對方開始辱罵護理師，還嗆聲「現在就給我篩檢，是要我等多久？」對方甚至四處打電話，揚言投訴醫院無法隨到隨採檢PCR。

護理師備感無奈，只能繼續上前要對方拿出家用快篩陽性檢體，殊不知，對方再度暴走怒吼「又不知道要帶來，我快篩陽性就是陽性，就是一定要做到PCR！」

眾醫護被折騰了一番，病患終於順利做完PCR，當告知可透過健保快易通查結果是，對方三度抓狂直呼，不會用健保快易通，且要求院方應該要主動打電話告知結果才對。

對此，《醫勞盟》呼籲，急診的同仁已經很累了，「快篩陽性輕症的民眾不要掛急診，可以上網去掛通訊門診，不然就是去看疫病門診。輕症癱瘓急診不但排擠需要急救的人，而且還會把病毒傳給急診的虛弱的病人。」

底下網友痛譙，「是以為自己去五星級飯店嗎」、「既然醫院也不覺得自己是服務業，支持把這種不理性的人趕出去」、「這妨礙醫療吧」、「台灣鯛一堆，不珍惜健保，過太爽，把醫療當服務業」、「還有威脅要找媒體來拍的」、「很多人都有保險才會去急診湊熱鬧」。