疫情圖看出2件事！台南鄉親「病毒認證的老人區」　釣出一票永康人

▲5月9日台南確診年齡分布圖。（圖／翻攝自「台灣COVID-19疫情每日統計圖」）

記者周亭瑋／綜合報導

這波新冠疫情肆虐台灣，國人們高度關注居住地的確診情形，與不斷滾動調正的政策，就有台南網友貼出數據討論，感嘆人口最多的「永康區」，果然確診數最高，也有人看完年齡分布圖驚呼，「這是病毒認證的老人區。」

從「台灣COVID-19疫情每日統計圖」可見，台南市從5月6日開始，單日確診數就破千了，其中以永康區壓倒性最多，另外包括安南區、東區、新化區、北區的人數也不斷攀升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲確診人數以「永康區」最多。（圖／翻攝自「台灣COVID-19疫情每日統計圖」）

對此，就有網友在台南爆料公社直言，「疫情就是人口越多越嚴重，永康是台南人口最多的地方，不意外。」而其他鄉親也很有感，紛紛表示「南化龍崎那些鄉下地方果然很少」、「我們永康覺得好累喔」、「我東區快追上了」、「住永康的路過」、「高峰還沒到」。

另外，針對台南5月9日確診年齡分布圖來看，「大內區」完全沒有20歲以下的病例；「六甲區」、「北門區」和「山上區」20歲以下確診者比例也較少，分別落在7%、8%、12%，這讓在地人不禁開玩笑說，「這些區應該是被病毒認證的老人區。」