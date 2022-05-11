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2天4牙助確診！院長要求「正常上班」　拒絕反遭裁員...他怒開噴

▲桃園市徐姓男子無牙醫執照竟在大溪區開業為人裝補假牙，林姓婦人去年8月裝設假牙發生糾紛後向市府申訴，才知道徐男竟無牙醫執照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃品臻／綜合報導

「實在看不下去！」一名網友發文爆料，台北某牙醫診所竟要求確診員工去上班，朋友在裡面擔任牙助，在短短2天內的時間，就有4位牙助接連確診，沒想到牙醫診所院長卻要求牙助們照常上班，而堅決不去上班的朋友，卻在隔天收到院長的裁員訊息，超扯行為讓網友們全怒了。

這位網友在臉書社團「爆料公社二社」替朋友發文，朋友在台北某牙醫診所上班，該診所共有5位牙助（包含原PO朋友），加上主要看診的院長。原PO提到，5月4日A同事發燒請假去PCR，隔天5月5日B同事也在群組通知所有人自己快篩陽性，當天院長仍正常營業，且診所沒有休診消毒。

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不僅如此，原PO說，接下來C跟D同事也接連快篩陽性，等於診所在短短2天內就有4位牙助確診，僅剩下原PO朋友沒有確診，但卻被院長要求獨自去上班。原PO提到，由於朋友隱約有不舒服的症狀，也不想在沒確診前，到完全沒消毒的環境上班，因此當天果斷請假。

原PO接著表示，院長竟然要求確診的B、C、D牙助去上班，還稱「沒有收到PCR陽性報告前，醫療人員快篩陽性沒關係，戴好口罩就好了」，然而5月5日、6日四位確診者就都收到PCR陽性。他還提到，「最奇葩的是還有兩位確診助理同意去上班」。

▲▼原PO爆料台北市某牙醫診所的院長要求確診牙助去上班。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲原PO爆料台北市某牙醫診所的院長要求確診牙助去上班。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

種種行為讓原PO相當傻眼，「真的無法想像沒有窗戶的診間，病人嘴巴張得開開，結果旁邊助理根本就是確診者本人，病人作何感想？對於強烈要求診所消毒、不配合去上班的朋友，隔天就收到院長的裁員訊息，而確診助理兩位還真的5/6去上班了，為那天看診的病人默哀，願你們一切安好。」

網友們見此也紛紛留言開噴，「真的很讓人生氣，完全防疫破口」、「所以是院長想賺錢，寧可犧牲大家健康」、「道德在哪裡？這樣病人可以告醫生」、「這種要檢舉他啦」、「PCR陽性還去上班，該罰錢罰起來了吧」、「可以檢舉了吧？證據確鑿的狀況下」。

▲▼原PO爆料台北市某牙醫診所的院長要求確診牙助去上班。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

事實上，若民眾在居家隔離期間沒有按照規定於指定隔離處所隔離，且擅自離開隔離處所，就會違反《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，可處20萬至100萬元罰鍰。

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