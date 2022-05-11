PCR+快篩陰性　她一周「驚收確診」遭踢皮球！醫院：打給1922吧

▲PCR明明為陰性，原PO卻收到確診通知。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

「我們到底能不能出門，能不能上班啊？」一名女網友崩潰直呼，PCR採檢完，過了一周忽收確診通知，但查詢健保快易通，上頭卻顯示PCR陰性。無奈1922與採檢醫院都踢皮球，前者表示以醫院為主，後者則回應「收到簡訊就是確診，不需要確定什麼」，應該打給1922才對，讓原PO不知所措。

一名女網友在臉書《爆料公社》表示，上週二（3）日到醫院做PCR採檢，一直到9日早上竟收到確診通知，於是她趕緊查健保快易通，殊不知健康存摺卻顯示PCR檢測陰性，但確保健康狀況，原PO與同居友人決定再次快篩，但結果依舊是陰性。

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原PO仍不敢大意，先返家自主隔離，同時打給1922詢問該怎麼辦，好不容易接通後，專員卻要原PO打給篩檢醫院。殊不知原PO再打給醫院，院方直呼「只要有收到簡訊就是確診，不需要確定什麼，應該要打1922吧。」

聽著1922與院方上演踢皮球戲碼，讓原PO心累又無助，實際上網爬文，發現有民眾也遇到類似怪異狀況，「說是以PCR的判定為準！」

對此，原PO心慌求助，「我們到底能不能出門，能不能上班啊？詭異的情況，出門又怕被罰錢。」

▲原PO與友人再次快篩，依舊為陰性。（圖／翻攝爆料公社）



文章曝光後，多數網友認為也是以PCR採檢結果為準，懷疑是確診者報錯號碼，「PCR是陰性就是陰性啊...這次真的大亂」、「看你人有沒有症狀啊」、「記得有傳錯電話的案例耶！會不會電話不對所以簡訊收到通知」、「自主應變進行式」、「報錯電話號碼，PCR是陰性就不會有錯，因為都是由醫院通報上去」、「為了安全起見，再預約一次PCR，我是快篩陽PCR陰，又快篩陽」。事後，原PO也回應，目前身體健康也無任何症況。

不過也有網友分享，家人就遇到醫院誤植的狀況，「我老婆也是和你遇到一樣的情形，我打去當初做PCR的醫院詢問，他們重新幫我查了資料確定是陽性，就立馬上去系統補傳陽性確診的資料，這陣子人太多了，總會有出錯的時候」。

▼苦主表示，老婆PCR結果被醫院誤植。（圖／翻攝爆料公社）

