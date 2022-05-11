　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

公司每5分鐘抓拍人臉點名　居家上班員工嘆：連廁所都不敢上

▲尚德機構。（圖／CFP）

▲線上教育平台尚德機構位於北京的總部。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

受新冠疫情影響，部分企業讓員工採取居家上班（WFH）的方式，維持公司營運及減少群聚感染風險。不過，大陸一間線上教育平台尚德機構被員工爆料，公司在居家上班期間，每5分鐘抓拍一次人臉，一天需抓拍89次，如果幾次抓拍不到，將扣除全部績效，有員工無奈透露，這樣的做法，連廁所都不敢上了。

▲尚德機構。（圖／CFP）

▲尚德機構在紐交所上市。（圖／CFP）

《南方都市報》報導，尚德機構曾回應稱，該遠程辦公措施目前處於試運行階段。公司正在通過內部員工論壇等渠道收集員工建議，希望能在公司效率和員工體驗上，尋求更好的平衡點，「此舉是在員工知情同意的情況下，由員工自行安裝軟件進行辦公，在工作時間內，軟件會抽查員工的工作狀態。對於員工就餐休息等個人時間，不屬於工作時間，不做抽查。」

對於公斯採取的抓拍「點名」制度，有員工透露，居家辦公要攝像頭（鏡頭）每5分鐘抓拍一次人臉，大家不敢去上廁所，「如果幾次抓拍不到，就要扣除全部績效，領導和hr也跟著扣錢。」也有另一名員工提到，尚德機構還主張，截屏不夠89次算曠工。

公開資訊顯示，尚德機構2003年創立於北京，專注於成人職業與學歷類考試、技能培訓、國際教育和興趣培訓，培訓內容涉及自考、MBA、教師資格證、會計等項目的考前培訓等。2018年在紐交所上市。

對於尚德機構的作法，北京市京師律師事務所網絡安全法律事務中心主任王琮瑋表示，員工和用人單位之間並非平等民事主體，而是管理和被管理的關係，因此，即使員工同意，也不能證明其自願性，「用這種方法來證明員工處於工作狀態、對員工實施勞動管理，是沒有必要的。」

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
20歲騎士遭貨車撞飛！　送醫不治
病人進診間狂咳！　「超明顯2條線」醫護全傻眼
1歲女兒高燒遭護理師誤剪手指！爆血大哭　院方回應了
LIVE／最強母3招救確診兒　肺部按摩法曝光
獨／餐飲大亨現金救急！　永豐棧員工領到薪水了
夫遭酒駕男撞死！　護理師孕妻哽咽：小孩還沒看到爸爸
快訊／首批BNT兒童疫苗延遲抵台！　莊人祥：下週一到貨
兒童救命藥大缺貨！　藥局心急：真的叫不到
蘋果宣布停產「1產品」！　20年經典走入歷史
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

江西最順大老虎落馬！　賄絡「某前政協主席」換一把手官職

上海孕婦買雞蛋分鄰居釀禍！志工「上級指示」深夜上門…強逼上繳

青年發展論壇汪洋致賀信：彰顯兩岸同胞強烈交流合作意願

謝長廷稱在日台人「被歸類中國人」受委屈　國台辦：勸他收斂一點

「帝吧」竟是在台灣　國台辦：「強制顯示IP」幫兩岸同胞擦亮眼睛

衛福部等最後通知赴WHA　國台辦：在國際上造勢挑釁都是徒勞

公司每5分鐘抓拍人臉點名　居家上班員工嘆：連廁所都不敢上

陸本土+1847例「增9死」　江蘇江陰：參與連續5輪全員核酸獎錢

李明哲稱「被綁架」到大陸　國台辦：他23次寫供詞及悔過書

女子發出「12、0」數字後失聯　警一看秒懂：出事了！

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

江西最順大老虎落馬！　賄絡「某前政協主席」換一把手官職

上海孕婦買雞蛋分鄰居釀禍！志工「上級指示」深夜上門…強逼上繳

青年發展論壇汪洋致賀信：彰顯兩岸同胞強烈交流合作意願

謝長廷稱在日台人「被歸類中國人」受委屈　國台辦：勸他收斂一點

「帝吧」竟是在台灣　國台辦：「強制顯示IP」幫兩岸同胞擦亮眼睛

衛福部等最後通知赴WHA　國台辦：在國際上造勢挑釁都是徒勞

公司每5分鐘抓拍人臉點名　居家上班員工嘆：連廁所都不敢上

陸本土+1847例「增9死」　江蘇江陰：參與連續5輪全員核酸獎錢

李明哲稱「被綁架」到大陸　國台辦：他23次寫供詞及悔過書

女子發出「12、0」數字後失聯　警一看秒懂：出事了！

第33屆金曲獎確定「辦在高雄巨蛋」！　四大原因曝光

高職男國中女廁所嘿咻　兩邊爸媽都火大！互告求償結果出爐

80色翁摸女照護員大腿！脫褲露鳥喊：一起玩　挨告判決出爐

沈政男／確診洪峰將延後　民眾自發升級壓平曲線

劉樂妍拍片「大吼不回台灣」：不想送死！　酸停電停水…陸網挺

全台農產品市場816人確診！這裡風險最高　莊人祥：已控制不錯

虎尾午夜巨響！貨車左轉與機車相撞　20歲騎士彈飛送醫不治

Jisoo手中「粉色編織包」來自Lisa、IU愛牌　綁辮子出遊少女感激升

人妻偷吃父子丼懷孕了！尷尬求醫鑑定「寶寶是誰的」　SOD劇情嚇死人

菊池雄星勝投被搞飛！連藍鳥教頭都被趕出場　洋基法官再見轟

大陸熱門新聞

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！詭異仰躺窗戶旁地上

女子發出「12、0」數字後失聯

他帶秘書回家　假裝女友卻真做了

科興年淨賺3600億！卻裁7成員工

他開車「0減速」連撞8車　竟因沒吃早餐

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

戳鼻30次快崩潰！他曬「快篩鋼彈」震驚網

「帝吧」IP竟在台灣　國台辦回應

陸男撞臉馬斯克秀「菜英文」在推特爆紅 馬斯克本人翻牌：想見

上海微解封「紙片喵」得救！

女學生實名舉報講師「道德敗壞」306天無果 南開大學：學校非常重視

李明哲稱被綁架　國台辦回應

公司每5分鐘抓拍人臉點名 居家上班員工嘆：連廁所都不敢上

陸推對台措施　支持浙江建設示範區

更多熱門

相關新聞

快篩採預約制「不限份數」被檢舉　網掀論戰

快篩採預約制「不限份數」被檢舉　網掀論戰

實名制的家用快篩試劑自4月28日上路，民眾只要持健保卡就能至各大健保特約藥局購買，指揮官陳時中表示，購買時一人限持一卡。隨著各大藥局排隊人潮湧現，天母某藥局便採取預約方式，提供在地人以電話方式購買，不過事後卻收到衛生局來函。消息曝光後，引發網友正反論戰。

江蘇江陰：參與連續5輪全員核酸獎錢

江蘇江陰：參與連續5輪全員核酸獎錢

新竹媽懷孕染疫　醫戴頭燈順利接生

新竹媽懷孕染疫　醫戴頭燈順利接生

即／確診剛破百萬　紐西蘭7月全面開放邊境

即／確診剛破百萬　紐西蘭7月全面開放邊境

快訊／柯文哲「快篩陰性」行程照常

快訊／柯文哲「快篩陰性」行程照常

關鍵字：

新冠肺炎大陸戰疫疫苗核酸檢測病毒Delta變種病毒Omicron上海WFH居家上班

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝光！　傳千萬賞金通緝犯也在這

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！詭異仰躺窗戶旁地上

快篩陽去PCR！醫叮囑1句...爸神解讀「還能趴趴走」

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面