公司每5分鐘抓拍人臉點名　居家上班員工嘆：連廁所都不敢上

▲線上教育平台尚德機構位於北京的總部。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

受新冠疫情影響，部分企業讓員工採取居家上班（WFH）的方式，維持公司營運及減少群聚感染風險。不過，大陸一間線上教育平台尚德機構被員工爆料，公司在居家上班期間，每5分鐘抓拍一次人臉，一天需抓拍89次，如果幾次抓拍不到，將扣除全部績效，有員工無奈透露，這樣的做法，連廁所都不敢上了。

▲尚德機構在紐交所上市。（圖／CFP）

《南方都市報》報導，尚德機構曾回應稱，該遠程辦公措施目前處於試運行階段。公司正在通過內部員工論壇等渠道收集員工建議，希望能在公司效率和員工體驗上，尋求更好的平衡點，「此舉是在員工知情同意的情況下，由員工自行安裝軟件進行辦公，在工作時間內，軟件會抽查員工的工作狀態。對於員工就餐休息等個人時間，不屬於工作時間，不做抽查。」

對於公斯採取的抓拍「點名」制度，有員工透露，居家辦公要攝像頭（鏡頭）每5分鐘抓拍一次人臉，大家不敢去上廁所，「如果幾次抓拍不到，就要扣除全部績效，領導和hr也跟著扣錢。」也有另一名員工提到，尚德機構還主張，截屏不夠89次算曠工。

公開資訊顯示，尚德機構2003年創立於北京，專注於成人職業與學歷類考試、技能培訓、國際教育和興趣培訓，培訓內容涉及自考、MBA、教師資格證、會計等項目的考前培訓等。2018年在紐交所上市。

對於尚德機構的作法，北京市京師律師事務所網絡安全法律事務中心主任王琮瑋表示，員工和用人單位之間並非平等民事主體，而是管理和被管理的關係，因此，即使員工同意，也不能證明其自願性，「用這種方法來證明員工處於工作狀態、對員工實施勞動管理，是沒有必要的。」