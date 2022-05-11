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議員爆：福又達賣唾液快篩「利潤高達45億」　比高端疫苗還賺

▲▼國民黨防疫監督平台5/11召開「指揮中心假澄清真抹黑，誰在卡全民海外購快篩」記者會，記者會由國民黨副秘書長王育敏、文傳會副主委徐弘庭、王鴻薇、林家興共同主持會中，徐弘庭展示韓國製造的Gmate唾液快篩試劑。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨防疫監督平台召開「指揮中心假澄清真抹黑，誰在卡全民海外購快篩」記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

食藥署日前核准福又達進口唾液快篩試劑，台北市議員徐弘庭發現，此款由福又達進口的Gmate唾液快篩在馬來西亞每劑大約賣台幣100元，但福又達公司將在台灣賣230元，他評估每劑獲利扣掉成本可達150元，以3000萬劑來算，利潤高達45億，比高端賣給政府500萬劑疫苗獲利40億還要賺。

去年6至12月間，有多達40起申請唾液快篩專案進口案，不過，全部都被食藥署以資料不齊全結案打了回票，沒有任何申請案獲得進口許可，福又達公司今年4月15日申請進口韓國家用唾液快篩，僅2周就火速獲核准。

▲▼國民黨防疫監督平台5/11召開「指揮中心假澄清真抹黑，誰在卡全民海外購快篩」記者會，記者會由國民黨副秘書長王育敏、文傳會副主委徐弘庭、王鴻薇、林家興共同主持會中，徐弘庭展示韓國製造的Gmate唾液快篩試劑。（圖／記者湯興漢攝）

徐弘庭表示，從網路上搜尋Gmate就可以知道國外銷售價格，這支唾液快篩劑在馬來西亞，零售價格大約是台幣100元，如果大批採購1000萬劑以上，還可以把每劑價格壓到2美元(約台幣59元)，福又達預計採購3000萬劑，每劑成本不會超過2美元，甚至有可能更低。

他說，由於福又達還未公布Gmate唾液快篩劑售價，不過已有醫材公司預購，據了解價格是每劑230元，依此計算，扣除60元售價每劑獲利將高達170元，即使再減掉其他成本，每劑獲利應該也有150元，以3000萬劑計算，總利潤就高達45億。

此外，徐弘庭分析，高端賣給政府500萬劑疫苗，總收入大約是40億，但還要扣掉原料、生產、權利金、代工等成本，不過，福又達僅靠進口1支唾液快篩劑，獲利就超過高端賣500萬劑疫苗的總收入，比高端賣疫苗還要好賺。

徐弘庭表示，他向衛福部索取資料，要求提供檢附文件、製造廠商資訊，結果衛福部竟回文說特定個案內容，因為屬於申請者營業祕密或經營事業有關資訊，依《政府資訊公開法》規定不予提供，他痛批衛福部，用祕密特定資訊或者是機密為由，不提供廠商申請快篩的資料，實在是啟人疑竇。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正林欣慧強調，早在去年4月30日時，食藥署就已公告新型冠狀病毒檢驗試劑申請專案製造相關資訊，提供業者依循，未能申請通過的業者，都是因為安全有效性等技術性資料不齊全，才會被駁回。

林欣慧坦言，福又達確實是今年第一個前來申請唾液家用快篩試劑的業者，「主要是因他們準備的安全有效性資料夠齊全」。福又達申請的這款「Gmate COVID-19 Ag Saliva」，其他有意願引進的廠商也可向食藥署申請，只要業者附上完整資料就會予以通過。

國民黨今（11）日也召開「防疫監督平台：指揮中心假澄清真抹黑，誰在卡全民海外購快篩！」記者會，質疑疫情爆發迄今，蔡政府因應作為「又亂又缺」，倉促決定「共存」的原則，卻未做好「共存」的準備，導致人民連最基本的快篩試劑都難以取得。

對於指揮中心澄清「政府從未禁止廠商自主進口任何合乎食品藥物管理署緊急授權的快篩試劑」，國民黨表示，與黨主席朱立倫呼籲「開放民眾自主少量從海外購入快篩」，完全毫不相干，廠商進口與民眾自主海外採購為何能相提並論？指揮中心的「政治性澄清」實質上根本是「栽贓抹黑」，請指揮中心針對「錯誤的澄清」說清楚、講明白。

國民黨表示，前副總統陳建仁接受英國媒體專訪時坦言，政府沒有準備好足夠的快篩試劑，「現在愈來愈依賴快篩，卻沒有足夠存量」，甚至民進黨執政的桃園市長鄭文燦也說現在都是短缺狀態，基隆市長林右昌更發出不平之鳴駁中央「快篩試劑實名制販售的方式一定要改變，否則只是造成更多民怨」，蔡政府防疫作為的慌亂無章，連自家人都看不過去、挺不下去。

▲▼國民黨防疫監督平台5/11召開「指揮中心假澄清真抹黑，誰在卡全民海外購快篩」記者會，記者會由國民黨副秘書長王育敏、文傳會副主委徐弘庭、王鴻薇、林家興共同主持會中，徐弘庭展示韓國製造的Gmate唾液快篩試劑。（圖／記者湯興漢攝）

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