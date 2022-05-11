快篩採預約制「不限份數」藥局被檢舉　婦怒飆：忌妒嗎？網掀論戰

▲不少藥局前都出現排隊人潮。資料照，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

實名制的家用快篩試劑自4月28日上路，民眾只要持健保卡就能至各大健保特約藥局購買，指揮官陳時中表示，購買時一人限持一卡。隨著各大藥局排隊人潮湧現，天母某藥局便採取預約方式，提供在地人以電話方式購買，不過事後卻收到衛生局來函。消息曝光後，引發網友正反論戰。

天母某藥局因體諒民眾排隊辛勞，採取電話預約制度。日前一名女網友在臉書公開社團「靠北天母幫」上貼文，提到不少藥局前排著長長人龍，不過該藥局因採預約制度，只要打電話預約，再於指定時間去領取即可，只需要花5分鐘，客人和老闆都開心。

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原PO也補充說明，她按照規定一卡買一份，不過因為還有幫另三人代購，所以電話預約總共四卡領四份，並依照藥局安排的時間領取。而從留言處可見，她說該藥局「之前沒人預約，所以額度多」，隨著預約人數增加，也限制額度，「最多預約2張卡，領兩份」。

事實上，該藥局日前就在門口貼出公告，表示為了避免排隊群聚才開放預約制，雖然一人一卡一份，不過預約時「不限份數」。

▲藥局體恤民眾排隊，故採預約制。資料照，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

消息曝光後，讓不少民眾也打電話預約，不過沒幾天後，藥局便在門外貼出公告，直呼「有人檢舉我，所以不再預約了！寒心。」從公告可見，有民眾陳情「藥局不公開販售實名制快篩，只讓熟客登記，一人可帶全家人多張健保卡一次領取，數次打電話詢問指得到已預約額滿」，因此台北市政府衛生局建議，該藥局應「落實販售供應更多有需要的民眾買得到平價實名制家用快篩試劑。」

藥局貼出公告後，原PO不禁傻眼發文，表示就是有害群之馬才讓原本的預約制被破壞，該藥局限制最多預約2張卡、領兩份，「檢舉人沒搞清楚狀況？」為什麼要因為忌妒心而檢舉？「只是我比較聰明，會開口先問藥局是否接受預約」，以省掉排隊時間，拜託酸民學聰明點，「讓這些壞心眼的人受點懲罰吧！」

底下網友熱議，「支持預約制作法，觀察排隊者除了主婦外，上了年紀者占多數，又很難維持安全距離，真的是又把高風險暴露在危險之中」、「可以預約減少群聚感染的機率，這樣很貼心」、「藥局電話中態度很好，他也說若很緊急可以去藥局找他，他會幫忙想辦法」、「用預約制超棒，群聚排快篩劑很危險」、「這種人領不到就檢舉，真是要不得」。

▲藥局收到衛生局來函。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

雖有不少網友支持藥局，不過也有些網友持相反意見，「這樣沒違規嗎？誰不想要用預約的？大家都不想排隊吧，還不限份數」、「一卡一份沒錯，但不是領完一份就再重排一次嗎？一次領一份，第二份請重排，不會一人一口氣拿4張卡領4份吧？而且該藥局應該是用排商品的方式一樣，多的排去第二天以此類推」、「我們公司裡有人確診，現在還有三分之二的家庭還買不到，版主可以一次買四盒還不用排隊真是太讓人又羨慕又嫉妒了」。

還有網友分析，「可以理解藥局是好意，但若以電話預約方式，直接讓客人報上需求的量，就類似於排隊一人多卡，就算是預排後面幾天仍有不公平之處，應該重新排隊，同通電話若一次只能預約一份，要大於一份就再重新打電話會是相對好一些的方式，一通電話若能預約兩份，也等同排隊時一次帶兩卡，有較為不公平之處」。

據了解，購買實名制快篩試劑每輪每身分證字號只能購買一次，指揮官陳時中表示，「排隊時還是一人一卡，你可以拿別人卡來排，不要一人很多卡」，領過若要替人代購可以重新排隊，但不能一次拿多卡要代領，否則會影響後方排隊民眾的權益。