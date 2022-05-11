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台大急診醫示警：看到疫情1不好數字！憂醫院真正考驗「還沒開始」

▲▼北市聯醫中興院區公費篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師憂心，中重度住院死亡率比起國外已經開始有點提高了。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

本土確診數10日突破5萬例，除了病例數外，專家們首要關心的是中重症、死亡率與醫療量能現況。台大急診醫學科教授李建璋指出，台灣在前期的表現看似不錯，但他觀察到目前有個不好的數字，也就是中重度住院死亡率比起國外已經開始有點高了，而第一波疫情患者都有地方住院，感覺治療的還可以，但他要提醒的是，到後來沒床可住，才是真正考驗的開始。

台大急診醫學科教授李建璋在公視《有話好說》就台灣疫情現況發表看法。醫師認為，前期表現不錯，但有看到一個「不好的數字」，國外中重症住院死亡率約是7%，但國內若以中重度當分母，死亡率當分子，「大約已經到了90。」他解釋，我們用診斷數來看死亡率，因為加上輕症，數字就不是那麼準確，但若以住院的人來算，現在的住院死亡率「比起國外已經開始有點高了。」

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李建璋表示，現在第一波疫情，大家都有地方住院，感覺都治療的很好，但國內的住院時間平均達到14天，是國外的兩倍左右，萬一到疫情後期，沒有床可以住「才是真正考驗的開始」，一定要未雨綢繆。

究竟要如何把死亡率壓下來，李建璋說，走過第一波Delta後，大家都曉得，第一件事就是「疫苗」；第二件事則是藥物，目前政府也已經開始海量發放。第三件事「醫療量能」，這些中重度若集中在短時間內，造成醫療擁擠，死亡率會大幅攀升，或是量能較擁擠的地區，死亡率也會再更高。

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