兒童急診病患暴增原因曝　醫「一段話」家長喊：好暖！謝謝醫生體諒

▲本土確診數上升，醫療量能也面臨緊繃。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

本土確診10日首破5萬例。在醫療量能緊繃的時刻，許多醫護人員疾呼輕症快篩陽性請不要急衝急診。而隨著疫情升溫，孩童的感染也上升，有醫師指出，目前兒童急診來診人次暴增，主因仍是PCR，有些則是居家照護的幼童，因為家長無法判斷孩子病徵而緊急帶往醫院，但他並不覺得家長大驚小怪或浪費資源，反而認為擔心是正常的。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學發文提到，兒童急診目前來診人次暴增，主要還是因為PCR採檢，隨著兒童染疫人數持續增加，居家照顧的孩子到小兒急診室，請醫師判斷是否需要進一步處理，或是否轉中重症的人數將明顯增加，因為電話問診或視訊醫療很難做出最正確的判斷，「這才是兒童急診未來最大的挑戰」，考驗著醫師的臨床判斷、急診的承受度、和專責病房的量能。

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謝宗學也表示，前幾天夜班遇到一些確診居家照顧的幼童，凌晨被家長帶到急診，主因是高燒不退、家長無法判斷孩子的活力、精神、意識是否異常，需要兒科醫師幫忙診斷。結果大多數只是高燒造成的不舒服，留院觀察一段時間和衛教即可，只有少數需要住院處理。

但謝宗學不覺得家長大驚小怪或浪費急診資源，「因為幼童感染新興傳染病，家長擔心是正常的。」醫師表示，面對這次疫情，不管是對家長或醫師都還有許多事情需要學習，當過渡期過去，對疾病的面貌更加清楚時，不再有過多的恐懼，漸漸地也可以跟病毒「協調」到某種平衡和適應，新型態的生活模式開啟，最後達到真正的共存。

不少家長也在留言處表示，「謝謝醫生體諒家長們的擔心」、「感謝醫生體諒父母無法冷靜的心」、「醫生最後一段好暖心」；也有人直言，「不得不說家長70%累得原因來自於心，政府朝令夕改，配套不完全造成。」