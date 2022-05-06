新竹兒童莫德納首日「乖乖打針法寶」亮相　小朋友全看呆了

▲新竹縣市國小今日接種兒童莫德納首日，小朋友接種秩序良好，對於打針表現出淡定的一面。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣市今（6）日起為國小學童施打莫德納疫苗，其中，新竹市37所公、私立小學及附幼學童造冊3萬3272位學童，同意數約1萬500位、同意率34%，預計27日全數完成；新竹縣全縣約有3萬6000多名學童，目前已回收9600多件問卷，接種比例約是24%。

新竹市府自4月27日即啟動作業，教育處、衛生局、消防局及醫事單位多次會議及勘查，落實醫護生比率，讓施打注射作業更加完善流暢。新竹市北門國小準備舒適的禮堂，明亮的燈光、通風舒適的天氣，等候區、觀察區還撥放卡通影片，舒緩孩子緊張的心情，小朋友看卡通看得目不轉睛，連打針的時候，都忘了緊張，只不斷回頭看卡通播到哪裡了，北門國小的「卡通戰術」可謂相當成功。

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▲小朋友看卡通看得目不轉睛，連問診、注射的時候都頻頻轉頭，就怕漏看。



新竹縣的接種率約為24%，不過縣內新社國小超標接種，全校1000多名學童，今天就有286人接種，接種率為28%，縣長楊文科今日也親自到場幫小朋友們加油。

新社國小接種現場同樣祭出「卡通影片戰術」，小朋友看得目不轉睛，少數孩子忍不住緊張，不斷搓手、跺腳，看得做爺爺的縣長也忍不住幫忙喊「深呼吸、深呼吸、深呼吸就不痛」。

楊文科說，目前學校的快篩試劑都是由教育部直接提供，盡量能讓家長滿意，不至於缺少快篩劑，先前在北埔鄉、尖石鄉有快篩試劑短缺的問題，也都已經解決，民眾有任何問題都可以洽詢衛生局，「我們會提供最好的服務」。

▲目前統計，新竹縣兒童疫苗接種率約為24%，新竹市則有34%。

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