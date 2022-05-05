10年2次以上酒駕累犯　新竹男遭監理站公布「無碼高清」照





▲新竹區監理站公布酒(毒)駕累犯姓名、照片。（圖／翻攝新竹區監理站）

記者陳凱力／新竹報導

為遏阻酒駕再犯事件危及民眾用路安全，新竹區監理所依據111年3月31日起實施新修正「道路交通管理處罰條例」第35條第3項、第5項規定(10年內第2次以上酒(毒)後駕車或拒測行為)，自108年7月1日起有酒(毒)後駕車或拒測行為，並於111年3月31日以後再次酒(毒)後駕車或拒測違規之累犯，依法於網站公布姓名、照片及違法事實。繼日前苗栗監理站公布一批「無碼」照後，新竹區監理站也在今日公布新竹縣境內的酒(毒)累犯「無碼」照。

新竹區監理站表示，本次公布案件是自111年3月31日至111年5月2日止，共計1件。姜姓男子於竹北地區發生酒駕累犯，並於4月27日裁決確定。

詳細酒駕無碼照資訊，可至新竹區監理所網站首頁監理業務項目內點選「酒駕及拒測累犯公布專區」，依據違規地點選擇處罰機關，即可查詢該地區酒(毒)後駕車或拒測累犯違規人資料，希望藉此讓民眾能有所警惕不要有酒後駕車違規行為，確保用路人生命財產安全。

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