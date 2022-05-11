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10天破33萬　他喊升2.5級：讓大家喘口氣！做3事傳播力降一半

記者陳俊宏／綜合報導

10日新增5萬780名本土確診，近10天相加破33萬例。對此，精神科醫師潘建志表示，現在上班聽到同事咳兩聲就害怕，種種情況讓民心更不安，無所適從，民怨四起，「升2.5級、類三級，讓大家喘口氣，讓病毒的擴散緩一緩吧。」他也認為，餐廳改外帶、遠距教學、居家辦公，光做這3點，傳播力R0就會降一半。

▼潘建志說，高雄10日統計，光「餐飲娛樂」加上「校園職場」兩種群聚，加起來就有1023人，超過全部1821人的一半。（圖／翻攝陳其邁臉書）

（圖／翻攝陳其邁臉書）

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潘建志在臉書說，9日本土破5萬、死亡12人，高雄的統計光「餐飲娛樂」加上「校園職場」兩種群聚，加起來就有1023人，超過全部1821人的一半。

潘建志認為，打蛇打七吋，不必封城，升2.5級、類三級就有幫助，不用搞到上海硬封城那麼誇張，第一，只要規定餐廳繼續營業不內用，改為全外帶、走外送，大家在家裡吃，政府補助點房租，別讓餐廳倒掉。

▲▼新冠肺炎疫情嚴重,很多人已經不在外面的餐飲店內用,改成外帶餐點,更有店家已經為了安全,自行暫停內用,等疫情趨緩後才開放民眾內用,新冠肺炎,COVID-19,小吃店,內用,外帶,二級警戒。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼疫情大爆發，有店家禁止內用。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼新冠肺炎疫情嚴重,很多人已經不在外面的餐飲店內用,改成外帶餐點,更有店家已經為了安全,自行暫停內用,等疫情趨緩後才開放民眾內用,新冠肺炎,COVID-19,小吃店,內用,外帶,二級警戒。（圖／記者姜國輝攝）

潘建志表示，第二，學校改成線上課程，政府補助幼兒、小學生一個家長有薪照顧假；第三，鼓勵公司改成線上工作WFH，或是分流成一半上班一半休假，在外面跑的業務員就不要回公司了，LINE拍照就好。

潘建志指出，光做這3點，傳播力R0就會降一半，減慢病毒擴張速度一定有用，一個月就好，這些政策很平常，很多國家兩年來都是這樣，有些國家還在做，矽谷不少公司甚至發現WFH效率更好。

潘建志提到，同住親友的家庭傳染那是沒辦法的，升四級也擋不住，其它地方比方公園、快進快出的超商、生活用品小賣店、捷運、火車、馬路人行道、戶外場所、戶外球場、社區公設綠地、路邊攤、露天市場、戶外活動廟會煙火、通風良好的地方，會發生群聚染疫的機率很低，不必禁止，載口罩就好。

▼潘建志呼籲升2.5級、類三級。（圖／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

潘建志認為，室內的百貨公司和大賣場，只要限制入場人數上限和禁止內用，也不必暫停營業，不必像上海那樣小區設柵欄，搞到路上只剩貓在走；實施2.5級、類三級，把每日新增曲線壓平緩一點，別讓醫院急診病房過載，才能好好照顧重症病人，減少死亡率，醫護院內感染的人數會減少，人手比較充足。

潘建志說，爭取時間讓通報流程更為合理更可行，1922找到足夠人力接電話，讓進口商和物流有時間把快篩和口服藥送到全國，讓程式員有時間把通報系統代碼再優化，線上門診更多醫生加入不用苦等，口服藥PAXLOVID 開立能夠順暢，讓老人多點時間打疫苗，一個月時間準備好了，再來共存開放吧。

潘建志表示，現在排隊搶快篩，通報收不到簡訊，家長突然在群組看到班上同學確診要停課，開餐廳怕怕的也不敢開放內用，上班聽到同事咳兩聲就害怕，種種情況讓民心更不安，無所適從，民怨四起，「升2.5級、類三級，讓大家喘口氣，讓病毒的擴散緩一緩吧。」

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫,圖為市府轉運站前。（圖／記者李毓康攝）

▲▼去年5月三級警戒期間，民眾「自主封城」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫。（圖／記者李毓康攝）

潘建志指出，台灣去年全台三級好幾個月，但整年GDP創11年新高，沒有變窮，也沒有人餓死，經濟上有點影響，6月失業率上升0.6%，但三個月後就恢復了。

潘建志認為，升2.5級、類三級，對外銷出口的製造業不會有影響，對內需服務業影響一點點，整體經濟而言，還不至於傷筋動骨；就算不升級，疫情本就會影響消費意願，許多服務業的經營發生問題，政府要給受影響的產業和失業的人補助。

潘建志提到，升2.5級降低死亡率，相較於不升級，醫療過載讓更多人染疫生病而支出的病房健保費、死亡的社會成本，補助的費用多不到哪裡去，更何況，人命豈是能用金錢來計算的？

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