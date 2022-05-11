確診數已不能反應真實狀況　醫籲採新監測指標：唐鳳有空嗎？

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確診數已不能反應真實狀況　林氏璧籲採新監測指標：唐鳳有空嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心日前宣布快篩陽性才可以做PCR，前台大醫院感染科醫師林氏璧今日（11日）一早在臉書PO文呼籲，確診數已經不能反應真實的疫情流行狀況，PCR量能和快篩都遇到瓶頸，建議政府採用新的監測指標，可以參考東京的疫情網站，文中還隔空點名希望唐鳳出手協助，「唐鳳政委您有空嗎？當時東京成立網站時，記得您也有去留言出意見過！」

▲▼ 190家門診加入PCR 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲林氏璧認為確診數字已經不能反應真實的疫情流行情況。（資料照／記者劉亮亨攝）

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林氏璧在臉書PO文中提到，目前台灣檯面上的確診數字已經不能反應真實的流行狀況，PCR量能和快篩都遇到瓶頸，因為提倡快篩陽性才能做PCR，陽性率大幅拉高，導致PCR陽性率無法提供太多參考，這和國外陽性率增加的意義不同。

面對疫情何時會到達高點，林氏璧建議，台灣可以觀察更多其他的監測指標，其中中重症還有對於醫療量能的壓迫絕對是重點，而各縣市可監測的指標主要分感染狀況還有醫療提供體制兩方面，如果可以，皆以單日新增，還有7日平均呈現，畫成圖表，大家一看就懂，也可以參考東京的疫情網站，「唐鳳政委您有空嗎？當時東京成立網站時，記得您也有去留言出意見過！」

▲▼唐鳳受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲林氏璧隔空向唐鳳喊話。（資料照／記者呂晏慈攝）

林氏璧還提供3項感染狀況以及8項醫療體制細節，分別為：

感染狀況：
1、新增感染者數，60歲以上染疫比例。
2、累積無症狀、輕症、中症、重症的比例，已康復人數。
3、居家照護專線的諮詢次數。

醫療提供體制：
1、PCR每日篩檢量和陽性率。
2、打119須送急診件數。
3、居家照護，居家隔離人數。
4、加強版檢疫所或防疫旅館人數／總量。
5、急診來診量。
6、入院患者數／新冠專責病床總量。
7、重症患者數／新冠重症病床總量。
8、符合用藥資格者在5天內給藥的比例。

最後林氏璧提到，可以每日更新60歲以上打1劑、2劑以及3劑的比例，面臨即將到來的Omicron高峰，他還是老話一句，「沒事不要到醫院增加前線的負擔，中央和地方也該想盡辦法降低醫護人員的負擔。」

台灣檯面確診數已不能反應真實流行狀況...

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