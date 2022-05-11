「快篩該準備幾份？」　律師列3狀況解答：沒症狀每天戳心安嗎

▲律師林智群表示，確診者沒有使用快篩的需求。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

確診數逐漸攀升，親朋好友接連中鏢，使民眾快篩需求驟增，許多民眾瘋搶快篩，不過到底該準備多少才夠用？律師林智群根據現在的防疫政策指出，居家隔離者政府會提供4劑，3+4最多只會用到5劑，因此只要準備1份就好，而確診者不管是輕症還是中重者都沒有快篩的需求，勸大家不要一窩蜂囤貨。

律師林智群在臉書PO文，很多都以為自己需要很多快篩，「但其實那個是一種不正確的想法」，他列出3種情況，3+4居家隔離者，政府會提供至少4劑快篩，居隔第三天一定要快篩一次，之後4天若有出門才需要篩，陰性才可以出門，「整個過程會用掉5個，扣掉政府給的4份，你只需要自備一份」。

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他接著說，確者者的症況若是輕症，就在家休息，「後面沒有『快篩』的需求，7+7直接解隔」，如果是中重症，那就直接就醫，後面政府也會處理，「也『沒有』自備快篩的需求」。他透露，有醫生建議一個家庭準備5份就好，「如果你擔心，就依照上面『單人數量』乘以『家人人數』，去估算應該準備幾個快篩」。

他表示，除非有接觸史、有症況，才需要使用快篩，不需要天天篩，「沒症狀，每天戳鼻孔幹嘛？戳心安的嗎？快篩又貴又會過期，準備多了，也沒用，只是浪費錢而已」，如果是因為工作需求要快篩，他認為，快篩的費用不應該由勞工全部負擔，「可以打電話給勞工局，請他們協調，或跟民意代表反映」。