快訊／確診數剛破1百萬！　紐西蘭總理宣布：7月31日全面開放邊境

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在當地時間11日下午1時宣布，紐西蘭邊境將在7月31日起完全開放，包含遊客、工作和學生簽證都可入境。與此同時，紐西蘭國內確診數也在本週突破100萬例。

根據《紐西蘭先驅報》報導，阿爾登於11日下午1時在視訊會議上宣布，原訂於10月全面開放紐西蘭邊境的計畫，提早至7月31日實施。移民部長法亞弗（Kris Faafoi）也將公布新的移民政策，流程將全面簡化，以彌補紐西蘭工人短缺的問題。

紐西蘭將從7月31日晚間11時59分起全面開放所有簽證類別的民眾入境，包含遊客、工人、家庭和學生。持有工作簽證的人可入境後，將能解決急需工人的行業面臨的問題，高等教育部門與被迫分離兩年半的移民家庭，狀況都能獲得緩解。

不過，紐西蘭國內確診數近幾個月不斷飆升，從疫情爆發至今年1月底，累積染疫人數僅約1.6萬人，但目前國內確診數已在本週超過100萬例，更有專家指出，實際確診數可能是官方數字的4倍之多。

奧塔哥大學（University of Otago）公共衛生教授貝克（Michael Baker）表示，考量到已經開放60國旅客入境紐西蘭，那麼提前全面開放邊境對確診數量和預防新變異的影響微乎其微，儘管過去3周紐西蘭的確診數確實增加50％，但除非出現高度致命的新變種，才需要考慮再次關閉邊境。

根據《衛報》報導，紐西蘭4月開放澳洲旅客入境後，5月1日開始對入境免簽的60個國家開放邊境。旅客只要完整接種後，提交入境前檢測陰性證明，落地後檢測結果也是陰性，即可免隔離入境紐西蘭90天。