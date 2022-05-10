民進黨「欣慰李明哲平安歸來」：正告北京停止壓迫政治思想犯

▲李明哲、李净瑜返國記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

有關台灣NGO工作者李明哲10日舉行返國記者會一事，民進黨表示，欣慰李明哲平安歸來，民進黨始終認為，主張民主自由絕非犯罪，而是生活在台灣這塊土地上每一個人的堅定信仰；反觀中共極權體制一再壓迫民主自由的愛好者，是造成台灣人民深刻厭惡和反感的元凶。

民進黨指出，李明哲先生於2017年被中共當局以「顛覆國家政權罪」逮捕並判刑五年，關押過程中，中方不僅未給予充分的司法權益，也從未依照兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議通報我國政府。

民進黨表示，這毫無人權與法治保障、對各方呼籲改革聲浪亦置若罔聞的表現，不僅讓中國國際形象更加惡化，也對欲前往中國的台灣人民產生寒蟬效應，破壞兩岸關係的健康發展。

民進黨認為，李明哲今日談及遭中國關押的親身經歷，凸顯中共罔顧自由、人權、法治等普世價值的本質，也突出兩岸在制度與理念上的巨大歧異，如此極權體制絕不可能與台灣民主體制相容。

民進黨強調，李明哲事件並非個案，中共當局為維護其威權統治，不僅制定許多違背人權、法治精神的惡法，也以國家安全名義關押許多追求普世價值的人士。

民進黨呼籲，國際社會與台灣各界應共同譴責中共當局反自由、反人權的惡行，持續關注中國人權迫害常態化、制度化的問題；也正告北京當局應停止壓迫政治思想犯，還給他們應有的人性尊嚴。