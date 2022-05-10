屏縣+680！屏東市最多東港次之　基層診所加入領藥快篩行列

▲屏東縣政府。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(10)日新增680例本土確診個案，面對Omicron社區化及流感化，為讓醫療量能做最有效的運用，屏東縣政府已與縣醫師公會取得共識，將讓基層診所醫師協助看診、領藥、快篩的行列。

縣衛生局表示，已與醫師公會取得共識，近期規畫民眾如出現呼吸道症狀，可至住家附近的診所看診，由診所醫師看診、取藥及領取快篩劑，民眾不需再前往醫院或防疫門診排隊，降低群聚感染；如果是陽性，則持陽性試劑到社區篩檢站採PCR，PCR陽性無症狀或輕症將協助進入居家照護體系，中重症患者則協助就醫，不僅能減輕醫療量能的負擔，也可以減少民眾的焦慮，實施期程。

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有關6-11歲學童校園疫苗施打，今日校園疫苗施打17校，計有814名學生接種，有3人出現暈針情形，休息後皆已改善。

衛生局表示，若未及於校園集中施打疫苗，將於5月14日上午8：30至11：30縣內33鄉鎮市衛生所增加開設兒童疫苗門診施打疫苗，家長可帶孩童就近前往施打，如學童至醫療院所施打疫苗，可給予疫苗假，接種疫苗後如果出現不良反應，得請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則；學生於疫苗假期間，家長也得以申請防疫照顧假。

縣府統計截至5月10日，居家隔離現管人數747人，解除隔離412人，無違反居家隔離規範者。5歲以下確診累計共386例，57例解隔離，無重症。全校暫停實體課程校數4校75班；部分班級暫停實體課程校數有62校110班。

確診個案分布區域：屏東市184案，潮州鎮24案，東港鎮62案，恆春鎮44案，萬丹鄉54案，獅子鄉7案，長治鄉25案，九如鄉20案，麟洛鄉13案，里港鄉28案，高樹鄉10案，鹽埔鄉7案，內埔鄉41案、萬巒鄉5案，竹田鄉5案，新埤鄉3案，枋寮鄉20案，新園鄉27案，崁頂鄉8案，林邊鄉15案，佳冬鄉3案，琉球鄉3案，車城鄉7案，三地門鄉11案，瑪家鄉23案，泰武鄉13案，來義鄉9案，春日鄉4案，牡丹鄉2案，滿州鄉、南州鄉、枋山鄉各1案。