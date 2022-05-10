台東+222！養護機構無新增...潛水傳播鏈還在燒　876人隔離中

▲台東今日+222。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣10日新增222名確診者，189名民眾戶籍或居住地分在台東、33名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0歲-85歲。其中有43例屬接觸者居隔確診，社區感染有146人。另外，綠島今日再新增13例確診個案，同樣為先前確診的幾間潛水民宿業主、教練及小幫手。目前全縣累計居隔5660人，隔離中有876位。

台東縣衛生局針對馬偕某樓層病房群聚事件說明，昨天該病房新增2例個案分別為外包清潔及該病房看護各1位，截至目前共 17人確診(病人7名、陪病6名、員工4名)。馬偕醫院持續依照感控理流程，針對篩檢確診病人進行分艙分流管理、該樓層也暫時不入住新病人，同時調整全院各單位人力配置，未讓確診護理人力提前返回工作。衛生局目前也針對此事件持續與馬偕醫院保持密切聯繫監測中。

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另外，縣內目前2間養護機構群聚事件今天皆無新增個案。第1間機構截至目前累計確診134名 (工作人員36名、住民98名)；另1機構，累計13人確診(員工6名、住民7名)。

今日校園新增今日校園確診新增41生、6師，累計共342生、37師。在調整停止實體上課學校部分， A＋文理短期補習班延長停課至5/15。新增停止實體上課的學校則有豐榮國小2班級、馬蘭國小1班級、新生國小2班級、仁愛國小1班級、東海國小3班級、東大附小1班級、向日葵幼兒園1班級、多多璐幼兒園1班級、許老師家教班全班及青豆芽幼兒園課後照顧班全班皆停止上課至5/12。

中央公告65歲以上未接種疫苗的民眾請於5/31前盡速接種，並可獲得500元衛教品，請協助家中長輩向衛生所、醫療院所預約接種。若您因密切接觸而出現症狀或確診，也務必遵照防疫規範就醫、通報，盡量把病毒擋下來、保護更多人。