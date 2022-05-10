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台南+1489　20家基層診所加入「公費PCR採檢」

▲台南市副市長趙卿惠公布確診個案+1489名，台南市目前已有17家基層診所加入提供公費PCR核酸檢驗採檢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長趙卿惠公布確診個案+1489名，台南市目前已有17家基層診所加入提供公費PCR核酸檢驗採檢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠公布台南市10日確診個案+1489名，725例男性、764例女性個案，年齡介於未滿10歲至90歲以上，發病日介於5月1日至5月9日，86.4％於8日及9日發病，包含507例為無症狀感染，2022年截至9日累積確診10448人，其中1731人已解除隔離，尚有8717人在隔離中。

▲台南市副市長趙卿惠公布確診個案+1489名，台南市目前已有17家基層診所加入提供公費PCR核酸檢驗採檢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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副市長趙卿惠表示，今天全國新增50780例，南市今天新增1489例，原指揮中心公布1774例，其中轉出285案，實際新增1489案。今年截至昨天5/9已累積確診10448人，其中1731人已解除隔離，尚有8717人在隔離中。

趙副市長強調，現在正面臨疫情的高峰期，但請市民朋友不要過度擔心，南市9日已公布，為了鼓勵65歲以上長者打疫苗，南市府會配送家用快篩試劑2劑。除了打疫苗，南市為了增加採檢量能，目前已有17家基層診所，加入提供「公費PCR」採檢服務，以及3家小兒科診所，另外還有許多家診所正在等待通過核定，會陸續提供服務，讓各區民眾都能就近採檢，最新資訊都可上疾管署網站查詢。趙卿惠也特別強調，目前已成立臺南市急救責任醫院，有提供6歲以下幼兒及孕負重症綠色通道，希望提供更有效率的醫療服務。
 

台南市衛生局管科長林曉玫指出，為方便兒童接種疫苗，台南市多家醫院開設6至11歲兒童莫德納疫苗門診，家長可上網預約掛號前往接種，目前已預定開設診次有成大醫院13日及20日下午診、奇美醫院12日及19日上午診、台南新樓醫院13日及20日上午診、麻豆新樓醫院17日下午診，以及郭綜合醫院20日上午門診。

▲台南市副市長趙卿惠公布確診個案+1489名，台南市目前已有17家基層診所加入提供公費PCR核酸檢驗採檢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，為擴增採檢量能，增加民眾採檢便利性，台南市目前已有17家基層診所加入提供公費PCR核酸檢驗採檢服務，計有李朝泰小兒科、史地分小兒科、徐小兒科等3家小兒科診所，以及陳威文耳鼻喉科、許庭碩耳鼻喉科、陳文峯耳鼻喉科、成美診所、許進賢耳鼻喉科、阮嵩翔耳鼻喉科、杏安耳鼻喉科、陳昱成耳鼻喉科、佳安診所、丁慶雄耳鼻喉科、陳勃旭耳鼻喉科、加恩耳鼻喉專科、膚仕美診所、蘇祐嘉耳鼻喉科等診所，還有多家診所待通過核定後會陸續開始提供服務，最新資訊可上疾管署網站查詢 https://reurl.cc/QjM9bM 。

▲台南市副市長趙卿惠公布確診個案+1489名，台南市目前已有17家基層診所加入提供公費PCR核酸檢驗採檢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠公布確診個案+1489名，台南市目前已有17家基層診所加入提供公費PCR核酸檢驗採檢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠公布確診個案+1489名，台南市目前已有17家基層診所加入提供公費PCR核酸檢驗採檢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠公布確診個案+1489名，台南市目前已有17家基層診所加入提供公費PCR核酸檢驗採檢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市建置「台南共照雲」和「台南快疫通」2個LINE@官方帳號提供COVID-19相關問題諮詢，如果是已確診民眾，請至LINE搜尋ID「@794mfoab」加入「台南共照雲」填寫表單及諮詢；如果是非確診者相關問題，請上「台南快疫通」諮詢，帳號「@vaccine_tainan」。另，居家照護服務中心現已招聘20位醫事人員，將持續招募人員，讓確診民眾更快速獲得服務。

▲台南市副市長趙卿惠公布確診個案+1489名，台南市目前已有17家基層診所加入提供公費PCR核酸檢驗採檢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠公布確診個案+1489名，台南市目前已有17家基層診所加入提供公費PCR核酸檢驗採檢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長趙卿惠公布確診個案+1489名，台南市目前已有17家基層診所加入提供公費PCR核酸檢驗採檢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠公布確診個案+1489名，台南市目前已有17家基層診所加入提供公費PCR核酸檢驗採檢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠公布確診個案+1489名，台南市目前已有17家基層診所加入提供公費PCR核酸檢驗採檢服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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