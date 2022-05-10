南投婦死後確診...傳丈夫及2居服員　未打疫苗+延誤就醫造成

▲衛生局人員幫南投地區老人施打疫苗。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數307例，衛生局表示該資料疫調確認後，屬設外縣市個案將予轉出外縣市衛生局；全縣截至9日累計確診人數1572例，住院中重症0例，居家隔離人數810例，今日已解除隔離436例，居家照護人數1092例。

南投縣亦於8日出現第一例疑似確診身亡案例：埔里鎮一位有高血壓、心臟病及失智病史，且長期臥床的67歲阿嬤，未曾接種新冠疫苗，4日出現咳嗽等上呼吸道症狀，至8日呼吸急促、身體狀況轉壞，照服員協助緊急叫119救護車送埔基急診就醫，仍不幸在當晚身亡，經進行PCR採檢結果為陽性確診，死亡遺體則在9日送到台中火葬場火化，24小時內處理完畢。

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▲▼南投縣政府呼籲年長者接種疫苗、提升保護力。（圖／南投縣政府提供）

衛生局指出，該名老婦本身也是長期照護2.0服務對象，平時足不出戶，接觸者包括其夫陳姓老翁、2位居服員都匡列追蹤對象，並安排PCR採檢，結果3人全數確診；針對照服員確診，縣府社勞處除要求機構加強居服從業人員自主健康管理，也請機構進行人力調度及調整，不影響長照工作推動，同時調查是否有照服員未打3劑或每周快篩1次等違規情事，違者將依《傳染病防治法》第37條處最高罰鍰1萬5千元。

縣府防疫應變中心指出，過世的埔里老婦有慢性疾病且感染新冠病毒，又未接種疫苗、淪為確診高危險群，加上身體不適未能及時送醫，也可能延誤救治時機，造成憾事，因此提醒家屬多注意老人健康狀況，如有發燒、流鼻水、喉嚨疼痛等請儘速就醫，避免造成長者重症及死亡事件發生，也應趕緊接種疫苗，增加自我保護力。

縣長林明溱說，目前南投縣65歲以上長者，第一劑疫苗接種率84.8%，第二劑疫苗接種率79.9%，第三劑疫苗接種率62.6%，其中以仁愛鄉、信義鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉老人接種比率相對偏低，需再加強辦理及宣導；設籍南投的65歲（原民55歲）以上長者贈送500元禮券活動，也將延長至5月31日。