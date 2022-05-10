台中+3346！新增1死亡個案　血庫嚴重缺血...O型AB型存量僅4天

▲台中市10日新增3346例本土個案，新增1名死亡案例。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

全國確診首次突破5萬例，台中市政府10日公布新增3346例本土個案，衛生局於防疫記者會指出，今日有一例死亡案例，是1名59歲男性，有大腸癌病史，死因為大腸癌癌併多處轉移，以及感染新冠肺炎。台中市長盧秀燕表示，隨著疫情升溫，民眾降低外出捐血意願，目前台中血庫存量低於7天，O型、AB型都有急缺狀況，呼籲市民加入捐血行列。另外，明日起台中235所小學生約16萬人，將要施打莫德納第一劑疫苗，但市府整理回收意願書時，發現同意接種者不到3成。

針對台中明日起在校園針對學童施打莫德納第一劑疫苗，盧秀燕表示，教育局統計各校接種意願書回收工作，截至中午，國小（含6所私校）235校已經回收181校，共11萬0871名學童，同意接種2萬9079名，比例約26.23%，目前不到3成；台中市公私立幼兒園770園，其中725園所已完成填報，滿6歲總人數1萬8973人，有意願施打人數2745人，比例14.47%，僅不到2成。

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台中市衛生局副局長邱惠慈今日於防疫記者會表示，截至今日追蹤的11名住院的確診病患中，有4位插管、10位入住加護病房；今天新增1名死亡案例，為59歲男性，有大腸癌病史，5月3日本來要住安寧病房，所以進行PCR採檢，5月4日確診，8日在醫院過世，死因是大腸癌併多處轉移，還有感染新冠肺炎。這也是今年以來，台中市第二起死亡案例。

▲全台中市國小同意施打疫苗比率不到3成。（圖／台中市政府提供）

有關台中市居家照護統計，盧秀燕指出，截至今日10時，已送出1萬6158位進行評估，其中1萬3828 位（85.57%）已收案居家照護，累計健康關懷4萬7358人次，視訊診察1434人，送藥到府613人；專責病床病床數共839床，已使用299床(35.64%)、可使用540床(64.36%)。

盧秀燕強調，隨著疫情升溫，許多活動為避免群聚增加風險，紛紛自主取消或延期，包括捐血活動，民眾捐血的意願因此受到影響，導致血庫存量嚴重告急，血量剩低於7天，台中地區O型和AB型的存量都出現嚴重急缺狀況，庫存量已經低於4天，盧秀燕呼籲市民朋友加入捐血行列，讓需要輸血的病患能及時獲得救助，台中捐血中心有多處捐血站與捐血車，捐血中心也有訂定完善的防疫措施，希望民眾朋友發揮熱情，熱血相助。