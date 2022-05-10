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為250萬亂刀狂砍...妻噴血慘死　狠夫故佈疑陣「床上擁屍」下場曝

 ▲桃園市葉姓男子今年1月因金錢問題持刀砍死妻子，八德警方趕往命案現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市葉姓男子今年1月因金錢問題持刀砍死妻子，八德警方趕往命案現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子今年1月間酒後與葉姓妻子因金錢問題口角，竟怒持菜刀向妻子頭部、臉部等處亂砍，妻子倒於血泊中當場慘死，葉嚇得酒醒竟還將妻子抱上床相擁共眠，過程中還打電話給弟弟坦承殺人了，警方到場處理時，葉還持刀自殘，更喝酒壯膽欲自戕，檢方查出死者頭部、臉部與顱骨等處有多達20至30處刀傷，而且刀刀見骨，葉男手段兇殘，依殺人罪嫌提起公訴。

檢警調查，59歲的葉姓男子今年1月13日下午2時許，與葉姓妻子因金錢問題在八德區住處廚房起口角，葉突然失控持菜刀亂刀朝葉姓妻子亂砍，葉妻一度哭訴「好了好了、我手斷掉了」，但葉仍然持刀瘋狂亂砍，直至妻子倒下噴血慘死。

葉發現妻子一動也不動突然嚇醒，將妻子拖至臥房，葉闖禍後喝酒壯膽，還打電話向弟弟坦承「殺人了」，因為妻子花掉她250萬元，並佯稱要自殺大哭大鬧，弟弟獲悉後趕緊報警處理。

▲桃園市八德警方偵訊後將葉男移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警方偵訊後將葉男移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，葉男坦承酒後情緒失控，閉眼持菜刀往妻子身上亂砍，檢察官率法醫相驗時，包括臉部、顱骨與雙手等處有多處銳利創傷傷口，顱骨部分有粉碎性骨折，研判至少有20處至30處砍擊傷勢，導致腦損傷引發中樞神經衰竭致死。

檢方認為，葉男僅因金錢問題持刀亂砍妻子致死，不顧妻子是其結縭年之髮妻，手段兇殘與對他人生命身體法益之漠視，葉男行兇後雖曾感到懊悔，亦無勇氣面對與承擔而選擇自戕未遂，依殺人罪嫌起訴，並建請法官量處適切之刑。

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