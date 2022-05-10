竹縣+933！竹北湖口同破200例　3醫院加入輪值婦兒科急診

▲竹縣10日新增確診933例，縣內13鄉鎮市皆有確診者。（圖／記者黃孟珍翻攝

記者黃孟珍／新竹報導

中央10日公布新竹縣新增933例新冠肺炎本土確診案例，分別為474位男性和459位女性，無症狀者有786人，約佔84%。年齡分布0-106歲，12歲以下140人，65歲以上50人，多數為18-64歲青壯年，約佔74%。新竹縣居家隔離人數為156人，居家照護人數為2705人。

衛生局說明，933例地區分布為竹北市258例、竹東鎮131例、湖口鄉236例、新豐鄉103例、新埔鎮23例、關西鎮28例、芎林鄉30例、橫山鄉11例、寶山鄉44例、北埔鄉6例、峨眉鄉4例、尖石鄉48例、五峰鄉11例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

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▲▼縣內3家兒科輪值醫院協調討論，決定擴大加入婦科輪值服務，調整為婦兒科急診輪值。（圖／記者黃孟珍翻攝）

衛生局為加強服務鄉親，與縣內3家兒科輪值醫院協調討論，決定擴大加入婦科輪值服務，調整為婦兒科急診輪值，同時提供更新後的輪值醫院表，讓縣民隨時清楚輪值醫院，提醒民眾若有呼吸道症狀或身體不適，仍請依一般就醫管道就醫。

中央5月8日起放寬部分隔離措施，5月7日前有居家隔離事實，卻未收到隔離通知單的民眾請放心，衛生單位正加速查核資料中，居家隔離民眾的相關權益不會受通知單發出日期影響，申請補發通知單日期自即日起至5月31日止，請先電話聯絡居隔地的衛生所。

衛生局再次提醒，一般民眾一旦快篩陽性時，請將陽性快篩試劑以密封包裝，攜帶前往社區採檢院所進行公費PCR檢測，過程請戴好口罩，禁止搭乘大眾交通工具。採檢完畢請自行返家等候結果通知。若是居家隔離中的民眾快篩陽性時，請先和衛生局聯絡安排採檢醫院後，再自行前往採檢公費PCR。

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