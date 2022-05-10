苗栗+523！頭份竹南確診破百　國中9年級考前一周居家線上學習

▲苗縣10日新增確診523例，其中以竹南、頭份地區確診人數最多。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗縣10日新增新冠肺炎本土確診523人，分別為男性290位、女性233位，年齡分布1歲以下-88歲。地區分布為竹南鎮110例、頭份市105例、苗栗市89例、苑裡鎮41例、通霄鎮33例、後龍鎮32例、公館鄉24例、大湖鄉21例、銅鑼鄉13例、造橋鄉13例、三義鄉12例、南庄鄉7例、頭屋鄉6例、三灣鄉5例、泰安鄉5例、卓蘭鎮4例、獅潭鄉3例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫所或加強型防疫旅館治療及申請居家照護方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局表示，已委請醫療團隊開設4個社區PCR採檢站，請持快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢，昨（5月9日）於4個社區PCR常設篩檢站共採檢566人（陽性197人；陰性369人），陽性率達34.8%。

張蕊仙局長說明，近期本土新冠肺炎疫情急遽升溫，今天確診案已超過500人，為疫情以來的最高確診數。經歷母親節假期後，鄉親有南北移動家庭共餐及外縣市就學及工作，於北部地區做PCR確診，以戶籍填報。目前疫情仍以職場、校園群聚、家庭群聚等為主。

▲苗栗縣內國中9年級學生，下周16至20日起，將暫停實體課程一周。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此外，國中會考將至，為將低染疫風險，苗縣各9年級學生經評估後，不影響學生學習權益下，可予學生考前一周居家線上學習，若需要到校溫習或自學者，學校仍需要提供必要的空間與協助。偏鄉學校或資訊設備不足者，經家長同意後，仍得採實體課程。