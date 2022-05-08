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台大登山社10人溯溪！24歲研究生半途墜落亡　母急見最後一面

記者董美琪／綜合報導

國立台灣大學登山社24歲蔡姓研究生，今天與台灣大學登山社學生等一行10人溯溪時，不小心跌落20公尺深邊坡，當場無呼吸心跳，死亡原因疑因頭部受到重擊，警方將報請檢察官相驗。蔡姓研究生家人接到通知，母親趕到醫院見兒子最後一面，意外原因由消防單位和警方調查。

台中市政府消防局下午2時獲報，民眾在和平區八仙山的佳保溪與十文溪匯流處溯溪時，不慎跌落20公尺深處，立刻派人搶救。

▲台大學生組成的溯溪團，一人不慎從峭壁摔落溪床 。（圖／記者哈勇嘎奧攝，下同）

警方調查，現場為台灣大學登山社學生，一行10人成員有大學生也有研究生，蔡姓死者為研究生。眾人昨天上午自八仙山國家森林遊樂區購票進入，先溯溪到山上紮營，今天早上再溯溪下山，沒想到途中發生意外。

消防人員到場時，蔡男已被同行社員救起，但已無呼吸心跳，友人不斷施予急救，消防人員到場用擔架將人抬下山並送醫。蔡男到院時已無呼吸心跳，經院方搶救後，宣告不治。蔡男因頭部受到重擊，到院前已無呼吸心跳，搶救後不治，警方將報請檢察官相驗。

蔡姓研究生今晚不治，家人得知噩耗連忙從台南趕到台中，母親先衝到醫院見兒子最後一面，傷心不已，意外原因由警方調查中。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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