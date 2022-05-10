最尷尬巧遇！台大博士生校內被撞重傷　2天後迅速和解內幕曝光

▲台大化學系副教授徐丞志在臉書透露這起車禍造成博士生嚴重受傷，且肇事車輛有超速問題。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

台灣大學椰林大道4月29日發生校內一名女碩士生開車撞傷男博士生的嚴重車禍，當時顏女駕車行經椰林大道，本打算減速禮讓單車，但卻疑似誤踩油門反而加速撞上男博士生騎乘的單車，男博士生人車都被捲入汽車底盤，傷勢嚴重一度送往台大醫院加護病房搶救，但車禍發生後第2天，肇事女碩士生允諾賠償所有車損、醫療復健費用，雙方家屬也迅速達成和解。

原來傷者為台大化學系博士班學生，和肇事女碩士生是大學同班同學，雙方本已認識很久、但傷者堪稱化學系學霸、一路升學攻頂博士班，肇事女則在大學畢業後短暫離校工作，之後也考上台大碩士班；外界研判因雙方熟識，且肇事女也表達充分道歉賠償誠意，雙方火速在車禍發生後達成和解。

警方調查這起車禍，由於台大校園內屬於校方土地並不屬道路範圍，不適用任何道路交通法規，轄區大案交通分隊仍到場蒐證、並開立車禍事故聯單，據了解，肇事女才剛考上駕照不久，並僅在家中長輩陪同下練習開車數次，自己開車上路經驗並不多，加上她駕車接近單車時突然加速，研判應與操作不熟悉誤踩油門所致。

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