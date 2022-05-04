噪音、垃圾衝擊野生動植物！　33條林道車輛不能進入了

▲林務局明訂33條林道禁止車輛進入。（圖／林務局提供）



記者許展溢／台北報導

林務局106年起盤點並陸續鬆綁所轄管全台81條林道，不再管制人員進入，涉及盜伐風險區域則依據「管車不管人」原則，在特定林道路段管制車輛進入，但近2年多來，國旅熱潮湧入山林，部分林道因汽車及重機頻繁出入輾壓，除產生噪音及廢氣，更造成森林水土、生態環境衝擊與水源汙染等不利影響，今（4日）公告將管制機動車輛進入林道特定路段，共33條。

林務局今公告修訂「行政院農業委員會林務局林道管制執行要點」，增列基於生態保育、保護自然資源等原因，得管制機動車輛進入林道特定路段，人員進出則仍不受管制，鼓勵民眾步行親山，減少車輛帶來之衝擊。林務局林政管理組科長劉大維說，管制車輛進入有33條，早期是為了避免有盜伐，但進來發現有些路況不佳，及有生態保育的需要等因素，因此這次才特別再明訂清楚相關規範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林務局表示，此次林道管制執行要點的修正重點，包括明確規範林道管制的範圍，並可視通行安全、保護自然資源、野生動物保育、防範盜伐等實際需要，得管制機動車輛進入，且須將管制事項及內容公告於林道入口。同時為尊重在地居民權益，於管制前需與當地住民部落進行溝通。此外，擅闖管制林道之車輛駕駛，執行機關得依民法、刑法或森林法等相關法令追究其責任。

林務局強調，人為活動必然會影響山林環境，過多的機動車輛不僅帶來噪音、污染、垃圾，同時衝擊野生動植物的棲地，也影響山區居民的生活與安寧，後續所屬各林區管理處，將依據本次修訂之「行政院農業委員會林務局林道管制執行要點」，務實評估於轄管林道特定路段，管制機動車輛進入，但歡迎國人以步行方式親近自然，以維山林生態永續。民眾有興趣可到林務局網站參考林道資料。