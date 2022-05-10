　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機師工會300人到指揮中心抗議！列3大「落後部署罪」：使3機師猝逝

▲▼機師工會機組員及其家屬三百餘人，5/10齊聚疾管署痛陳「我們是人，不是機器」，拒絕再眼睜睜看同儕一個個倒下。希望政府相關隊能夠正視機組員人權、工作權。（圖／記者湯興漢攝）

▲機師工會機組員及其家屬三百餘人，5/10齊聚疾管署痛陳「我們是人，不是機器」，拒絕再眼睜睜看同儕一個個倒下。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／台北報導

桃園市機師職業工會今（10日）集結機組員、家屬逾300人到指揮中心前抗議，列3大罪狀砲轟指揮中心是「落後部署」造成3機師猝逝、多名機師罹癌，同時提出「以篩代檢」等3訴求，最後在工會幹部帶領下，數十名工會幹部手拿鬧鐘、標語站在指揮中心對面，在指揮中心記者會表定下午2點時間調響鬧鐘，希望「用鬧鐘喚醒陳時中」。

▲▼機師工會機組員及其家屬三百餘人，5/10齊聚疾管署痛陳「我們是人，不是機器」，拒絕再眼睜睜看同儕一個個倒下。希望政府相關隊能夠正視機組員人權、工作權。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼機師工會機組員及其家屬三百餘人在林森南路與青島東路交叉口集結。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼機師工會機組員及其家屬三百餘人，5/10齊聚疾管署痛陳「我們是人，不是機器」，拒絕再眼睜睜看同儕一個個倒下。希望政府相關隊能夠正視機組員人權、工作權。（圖／記者湯興漢攝）

今天超過300名機組員和家屬到指揮中心外的青島東路與林森南路口坐下抗議，並列出3大落後部署罪狀，包括「要求承認機組員在國外透過正規管道施打國際認證的疫苗」、「健保卡遭特別註記導致近乎完全無法進入醫院就診」、「未盡早核准國外早已陸續採用的唾液篩檢，導致醫療院所被PCR採檢量能壓的喘不過氣」。

▲▼桃園市機師職業工會理事長李信燕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲桃園市機師職業工會理事長李信燕。（圖／記者蔡玟君攝）

桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，機組人員當初為了能保護自己，也保護可能接觸到的同事、家人與乘客，自願「超前佈署」前往美國、日本等地施打早已獲得國際認證的疫苗，但卻不被指揮中心接受認證，也曾提醒指揮中心一般民眾到國外施打疫苗還是會碰到相同問題，但指揮中心仍是鴕鳥心態、不理不睬。

▲▼機師工會機組員及其家屬三百餘人，5/10齊聚疾管署痛陳「我們是人，不是機器」，拒絕再眼睜睜看同儕一個個倒下。希望政府相關隊能夠正視機組員人權、工作權。（圖／記者湯興漢攝）

▲也有機組員帶小朋友到現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼機師工會機組員及其家屬三百餘人，5/10齊聚疾管署痛陳「我們是人，不是機器」，拒絕再眼睜睜看同儕一個個倒下。希望政府相關隊能夠正視機組員人權、工作權。（圖／記者湯興漢攝）

▲機師工會希望指揮中心正視基層聲音。（圖／記者湯興漢攝）

李信燕說，目前一般民眾碰到的問提，機組人員從2年多前到現在早已碰到，只有家屬才能體會機組員，因此今天機組員和家屬，包括一些外籍機師要站出來，希望讓指揮中心和社會大眾可以聽到我們的聲音，也希望指揮中心能好好考慮制定什麼政策才是切合民意，才真正的超前部署為未來超前部署。

李信燕強調，早在去年、甚至疫情剛開始就一直和指揮中心溝通呼籲，但指揮中心不聞不問，李信燕呼籲指揮中心不要只是沈溺於「防疫模範生」的美名中，現在台灣已經是後段班、甚至是倒數，工會不希望延誤醫療憾事再發生，因為機組人員已經發生夠多了，「現在還有機組員必須接受化療，還沒辦法回到職場執勤，過去發生事情已經無可挽回，但不希望未來繼續發生。」

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
居家照護5天沒領到口服藥「喊要國賠」　陳時中：這樣講法不對
快訊／立委也遭殃！　高嘉瑜怒了：沒訊號又沒網路
快訊／富邦投手快篩陽性！　恐無法出賽
確診沒破7萬遭質疑「社區黑數多」　陳時中：有各種可能性
快訊／台灣之星大斷網！　公司回應了
直擊！　北市這地點要轉型「野戰醫院」
中重症+48！重症增2年輕人　因車禍昏迷驗出確診
陳時中：開放個人進口快篩2個月　限自用不得販售
快訊／今增12死　20多歲孕婦死因曝光
快訊／今本土+50780例　各縣市分佈曝
快訊／增12死！　今確診+50780人
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

主計長喊跟莊人祥要快篩「遭控特權」　陳時中：朋友間可互通有無

竹市+658！整合防疫專線　03-5320900一通電話提供6大諮詢

居家照護5天沒領到口服藥「喊要國賠」　陳時中：這樣講法不對

其他層級醫院擴大開設　羅一鈞曝方向：因應疫情升溫調整

陳時中：5／15上路的健保部分負擔調漲擬延後實施　2天內定案

本土案例單日破5萬！　莊人祥：今年累計268人再度確診

機師工會300人到指揮中心抗議！列3大「落後部署罪」：使3機師猝逝

BNT兒童劑型5／12抵台生變！陳時中：系統問題到貨時間未定

確診沒破7萬遭質疑「社區黑數多」　陳時中：有各種可能性

夏日用電旺季將至！曾文生：評估採購東澳天然氣　補足俄羅斯10%缺口

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

主計長喊跟莊人祥要快篩「遭控特權」　陳時中：朋友間可互通有無

竹市+658！整合防疫專線　03-5320900一通電話提供6大諮詢

居家照護5天沒領到口服藥「喊要國賠」　陳時中：這樣講法不對

其他層級醫院擴大開設　羅一鈞曝方向：因應疫情升溫調整

陳時中：5／15上路的健保部分負擔調漲擬延後實施　2天內定案

本土案例單日破5萬！　莊人祥：今年累計268人再度確診

機師工會300人到指揮中心抗議！列3大「落後部署罪」：使3機師猝逝

BNT兒童劑型5／12抵台生變！陳時中：系統問題到貨時間未定

確診沒破7萬遭質疑「社區黑數多」　陳時中：有各種可能性

夏日用電旺季將至！曾文生：評估採購東澳天然氣　補足俄羅斯10%缺口

陳時中喊每天可做22萬件PCR　真實數字曝光打臉

鄉民激推嫩豬舌！高雄巷弄內的私房古早味　一口咬下飄濃郁麻油香

主計長喊跟莊人祥要快篩「遭控特權」　陳時中：朋友間可互通有無

港地鐵東鐵線過海段15日運行　全線可由最北站深圳羅湖進出內地

安迪沃荷名作「夢露肖像畫」58.2億落槌　創史上最高價紀錄

竹市+658！整合防疫專線　03-5320900一通電話提供6大諮詢

公視董事改選陳翠蓮因研究228遭刷　藍士博：不折不扣思想審查

居家照護5天沒領到口服藥「喊要國賠」　陳時中：這樣講法不對

其他層級醫院擴大開設　羅一鈞曝方向：因應疫情升溫調整

長榮鋼委託書大戰「燜燒罐」超搶手　一表看十大董監改選股東會紀念品

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

台灣之星傳災情！「訊號直接沒了」用戶哀號

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

快訊／暴增12死！今本土狂飆50780人確診、境外增48人

今本+50780例！各縣市分佈曝

快訊／今通報12死「含亞東孕婦」！死因曝光

家人怕被傳染　新北確診媳遭公公趕出門

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

今天很關鍵！估破7萬　沈政男：如果沒有就費解了

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸

與病毒共存一定會死人！英國經驗給台灣3個啟示

更多熱門

相關新聞

健保部分負擔5月15日調漲　國民黨團轟陳時中「趁火打劫」

健保部分負擔5月15日調漲　國民黨團轟陳時中「趁火打劫」

衛福部8日公告部分負擔調整方案將在5月15日實施，內容包括門診藥品、檢驗、檢查及急診部分負擔。國民黨立法院黨團10日舉行記者會疾呼，衛福部長陳時中應該「迷途知返」，不該對民眾「趁火打劫」，此時調漲健保部分負擔恐會製造很多醫病衝突，增加醫護人員的壓力，遑論物價飆漲導致人民痛苦指數高居不下。

蔡壁如：在家隔離5天我快發瘋了

蔡壁如：在家隔離5天我快發瘋了

台灣防疫　他：成也阿中，敗也阿中？

台灣防疫　他：成也阿中，敗也阿中？

防疫政策變變變！　一文看保險業者防疫保單理賠怎減壓

防疫政策變變變！　一文看保險業者防疫保單理賠怎減壓

趙少康籲7月後仍須公佈確診數　「陳時中別想落跑去選舉」

趙少康籲7月後仍須公佈確診數　「陳時中別想落跑去選舉」

關鍵字：

機師工會陳時中桃園機師職業工會中央流行疫情指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

台灣之星傳災情！「訊號直接沒了」用戶哀號

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

E級辣媽直播主「報案告連千毅」爆勾惡握小三醜聞

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

快訊／暴增12死！今本土狂飆50780人確診、境外增48人

金馬影后瘋傳赴英生產！

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面