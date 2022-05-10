機師工會300人到指揮中心抗議！列3大「落後部署罪」：使3機師猝逝

▲機師工會機組員及其家屬三百餘人，5/10齊聚疾管署痛陳「我們是人，不是機器」，拒絕再眼睜睜看同儕一個個倒下。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／台北報導

桃園市機師職業工會今（10日）集結機組員、家屬逾300人到指揮中心前抗議，列3大罪狀砲轟指揮中心是「落後部署」造成3機師猝逝、多名機師罹癌，同時提出「以篩代檢」等3訴求，最後在工會幹部帶領下，數十名工會幹部手拿鬧鐘、標語站在指揮中心對面，在指揮中心記者會表定下午2點時間調響鬧鐘，希望「用鬧鐘喚醒陳時中」。

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▲▼機師工會機組員及其家屬三百餘人在林森南路與青島東路交叉口集結。（圖／記者湯興漢攝）

今天超過300名機組員和家屬到指揮中心外的青島東路與林森南路口坐下抗議，並列出3大落後部署罪狀，包括「要求承認機組員在國外透過正規管道施打國際認證的疫苗」、「健保卡遭特別註記導致近乎完全無法進入醫院就診」、「未盡早核准國外早已陸續採用的唾液篩檢，導致醫療院所被PCR採檢量能壓的喘不過氣」。

▲桃園市機師職業工會理事長李信燕。（圖／記者蔡玟君攝）

桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，機組人員當初為了能保護自己，也保護可能接觸到的同事、家人與乘客，自願「超前佈署」前往美國、日本等地施打早已獲得國際認證的疫苗，但卻不被指揮中心接受認證，也曾提醒指揮中心一般民眾到國外施打疫苗還是會碰到相同問題，但指揮中心仍是鴕鳥心態、不理不睬。

▲也有機組員帶小朋友到現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲機師工會希望指揮中心正視基層聲音。（圖／記者湯興漢攝）

李信燕說，目前一般民眾碰到的問提，機組人員從2年多前到現在早已碰到，只有家屬才能體會機組員，因此今天機組員和家屬，包括一些外籍機師要站出來，希望讓指揮中心和社會大眾可以聽到我們的聲音，也希望指揮中心能好好考慮制定什麼政策才是切合民意，才真正的超前部署為未來超前部署。

李信燕強調，早在去年、甚至疫情剛開始就一直和指揮中心溝通呼籲，但指揮中心不聞不問，李信燕呼籲指揮中心不要只是沈溺於「防疫模範生」的美名中，現在台灣已經是後段班、甚至是倒數，工會不希望延誤醫療憾事再發生，因為機組人員已經發生夠多了，「現在還有機組員必須接受化療，還沒辦法回到職場執勤，過去發生事情已經無可挽回，但不希望未來繼續發生。」