騎士疑「撞上傘兵」離奇身亡！女兒控軍方不關心：那邊沒有路燈

記者柯沛辰、陳崑福／屏東報導

屏東潮州一名林姓男子4日晚間騎車行經光春路，疑似視線不清，撞上走在路邊的傘兵，又擦撞另一輛經過的小客車，導致摔車後傷重不治。目前警方還在調查肇責歸屬，但死者女兒不滿軍方不聞不問，質疑傘兵沒穿反光衣、走在機車道上，加上現場沒有路燈，才導致父親意外身亡。

根據《東森新聞》報導，死者女兒指控，遭撞的傘兵不該行走在機車道上，若事發時像其他同袍一樣緊靠路緣行走，那父親就不會撞上摔車，「那邊完全沒有光線」。再者，行軍的傘兵沒有穿著反光背心，也沒指揮棒，還穿著迷彩服，加上當天下雨、事發路段沒有路燈，在夜裡更難辨識。

▲當時林男與路邊傘兵、經過的轎車相互發生擦撞。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局表示，車禍發生在4日晚間6點52分，當時林男騎車沿光春路由南往北行駛，但行經肇事地點時，與同向2名吳姓軍人、快車道一名黃姓男子所駕駛的汽車相互擦撞，當場摔車倒地。警消獲報趕抵現場，將傷重的林男送醫，但最終仍宣告不治。

對此，陸軍航特部表示遺憾，將配合檢警調查。至於傘兵、自小客車、林姓騎士誰是肇事主因？由於現場沒有監視器，也沒有行車紀錄器拍下車禍現場，因此尚待警方深入調查。

▼林男摔車倒地後，機車噴飛到一旁田地。（圖／記者陳崑福翻攝）

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