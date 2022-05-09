傷心母親節！祖孫三代遊澎湖　6旬嬤遭無照少女撞倒搶救不治

記者陳洋／澎湖報導

一群到澎湖家族旅遊的遊客，老中青3代近20人原本開心遊玩，沒想到6旬的朱姓婦人，卻在母親節前夕遇到車劫，導致朱婦腦死送加護病房，至母親節凌晨重傷不治，魂斷異鄉。

▲一6旬的朱姓婦人，在母親節前夕遇到車劫，導致朱婦腦死送加護病房 。（圖／民眾提供）

家屬昨天感慨在澎湖的臉書貼文留下「悲痛的母親節」，並放上全家開心搭乘客輪從嘉義到澎湖的合照，還有朱婦在澎湖海邊賞景的鏡頭，寫下「約定好每年都要來澎湖旅遊，原本幸福快樂的家庭旅遊，在5/8號母親節當天發生了一場意外，讓我們天人永隔，失去我們至親的媽媽&阿嬤。」讓人看了鼻酸，逾5百名網友留言安慰，並呼籲大家來旅遊時，一定小心車輛及小心家人的安全，以免憾事再發生，造成無法挽回的悲劇。

▲家屬昨天感慨在澎湖的臉書貼文留下「悲痛的母親節」，並放上全家開心搭乘客輪從嘉義到澎湖的合照 。（圖／翻攝沿著菊島旅行-澎湖資訊網臉書）



警方調查指出，7日晚間8時23分，在西嶼鄉外垵村117-1號前道路，由許姓女子駕駛重型機車，由外垵溫王宮往統一超商方向行駛時（東往西），不慎與過馬路之朱姓婦人發生碰撞致肇事。朱姓婦人當場倒地，意識不清，經送往三總澎湖分院急救。朱婦不幸於9日凌晨不治。

另許姓駕駛身體則受有多處擦挫傷，意識清楚，亦送往三總澎湖分院救治。經警方實施酒測，駕駛人並無飲酒，另發生原因及肇事責任刻由警方調查中。同時呼籲，駕駛車輛請務必遵守交通規則，行車應謹慎及減速慢行，遇有行人應禮讓優先通行，以避免憾事發生。