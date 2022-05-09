驚險瞬間！貨車汐止小巷竄出擊落機車　騎士噴飛重摔送醫

記者張君豪／新北報導
新北市汐止區9日中午12時許發生一起貨車駛出巷口撞到機車騎士致傷車禍！警方獲報當時在汐止區水碓街、汐科路口發生車禍，警方到場處理發現是小貨車駛出路口打算往大同路2段方向行駛，卻不慎擊落當時行經該路口的機車騎士，騎士身體多處擦傷，緊急送往汐止國泰醫院治療，所幸並無生危險。
▲9日上午新北市汐止區水碓街汐科路口發生貨車撞及機車的意外車禍。（圖／記者張君豪翻攝）
▲9日上午新北市汐止區水碓街汐科路口發生貨車撞及機車的意外車禍。（圖／記者張君豪翻攝）
汐止警方表示：5月9日12時5分獲報，汐止區水碓街與汐科路口發生車禍事故，員警到場發現張男（34歲）當時駕駛小貨車沿水碓街往大同路二段方向直行，機車騎士傅男（46歲）騎乘機車沿汐科路，往忠孝東路339巷方向直行，貨車車頭在水碓街、汐科路口直接撞上機車騎士，經檢車禍雙方測均無飲酒，傅男身體多處擦傷受傷送國泰醫院治療。
汐止交通分隊獲報後，到場排除事故及疏導交通，全案依道路交通事故處理程序受理、雙方肇事責任有待後續警方蒐證送件後調查釐清。
【相關新聞】
►KTV上廁所撞出火氣！12人惡戰慘吞辣椒水 酒醒竟變「同學會」
►停車場繳費機被當ATM！他瑞士刀代替提款卡 連撬6次下場慘了
讀者迴響