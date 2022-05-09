驚險瞬間！貨車汐止小巷竄出擊落機車　騎士噴飛重摔送醫

本土疫情延燒引發「快篩之亂」，經濟部主導下今（9）日開放超商超市等8大通路開賣「亞培快篩試劑1入組」，不過有民眾指出，美廉社還有超多快篩試劑，不懂為何大家卻要去藥局排隊買實名制快篩，「180元也不會很貴，怎麼都沒人要？」底下也有網友透露，「我剛路過2家超商看也都還很多」。