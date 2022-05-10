竹市+658！整合防疫專線　03-5320900一通電話提供6大諮詢

▲竹市10日新增確診658例，今年共累計3940例確診 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市今（10）日新增658名確診個案，2022年以來已累積3940名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有63人，居家隔離者為422人、居家照護者為2327人，另有42校因確診持續停課或停班。

市府指出，因應居家照護人數攀升，本市居家照護關懷中心擴大編制整併各類服務，即日起民眾只需撥打03-5320900單一專線，透過語音系統分流，提供確診者匡列居隔單、居家通訊診療、篩檢需求與諮詢、疫苗預約、居隔生活需求、防疫相關等6大諮詢服務，全天24小時由專人提供協助，由市府跨局處即時協助，讓居家照護、居隔者、居檢者一通電話就解決相關防疫問題。

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▲即日起民眾只需撥打03-5320900單一專線，全天24小時由專人提供協助。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此外，新竹市中正市場及慈濟2處大型施打站，本周（5/9至5/13止）天天開站服務，採限額預約制，持續為民眾施打莫德納疫苗。衛生局呼籲，請尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台（https://vax.hccg.gov.tw/）或洽關懷中心專線03-5320900諮詢。

衛生局表示，為分流急診PCR篩檢人潮，新竹市共15家社區診所加入「COVID-19指定社區採檢院所」行列，提供快篩陽性民眾或經醫師評估須採檢對象進行PCR檢測，請務必先以電話預約聯繫，再行前往。診所名單可至COVID-19全國指定社區採檢院所地圖（https://reurl.cc/QjM9bM）查詢。

另，新竹市除既有社區篩檢站週一至五持續提供服務，增設國軍醫院及馬偕醫院急診外PCR採檢站，國軍醫院服務時間為上午09-12時、馬偕醫院下午13-16時，分流篩檢人潮。衛生局提醒民眾，務必持快篩陽性檢體方可至醫院或診所採檢，若未持快篩陽性檢體民眾，則由醫師評估是否有篩檢需求，並另行收費。

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