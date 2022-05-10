內灣吊橋慘遭惡意火攻！木造橋面燒破大洞　網怒：揪出來鞭刑

▲內灣吊橋凌晨疑似遭人縱火，火光在黑夜的襯托下格外醒目，火勢也將木棧橋面燒出1個大洞。（圖／縣議員張良印提供）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣內灣老街知名景點「內灣吊橋」，10日凌晨疑似遭到惡意縱火，消防人員接獲通報後立即前往滅火，火勢馬上就被控制住，但木棧橋面卻被燒破1個大洞，目前整座吊橋暫時封閉；網友也紛紛痛罵凶手沒有人性，警方目前正在調閱周邊監視器，積極追查可疑嫌犯。

新竹縣議員張良印10日上午在臉書PO文表示，清晨4點多，有民眾發現內灣吊橋疑似遭人惡意縱火破壞，且發生火警，消防分隊接獲通報後前往撲滅，但木棧橋面已造成大面積破損，非常危險，已通報相關單位處理，也請各位鄉親及遊客注意安全，暫時不要前往，以免發生危險。

此文一出，馬上引發熱議，民眾紛紛留言表示「到底誰這麽惡劣」、「泯滅人性，應速破案將歹徒繩之以法」、「揪出來嚴懲法辦」、「垃圾，畜生才會做的事」、「可惡的王八蛋，抓到要鞭刑」、「太惡劣了」等。

警方表示，目前吊橋已暫時封閉，並通報相關單位處理；橫山警分局將介入調查人為縱火可能，積極調閱周邊監視器，查看是否有可疑人車。

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