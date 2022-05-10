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中重症+48！重症增2年輕人「因車禍昏迷驗出新冠陽性」

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布新增通報48例中重症，當中有14人屬於重症，當中又有3名40歲以下較年輕族群重症治療中，都是因為其他因素住院，其中有2人是因為車禍昏迷送醫，住院期間新冠病毒檢驗陽性。

指揮中心公布新增48例中重症，包括中症34人、重症14人。新增重症中有9人死亡，另原列重症有3人死亡，總計12人過世。

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指揮官陳時中表示，今年國內累積本土病例37萬0933 人，當中有37萬0108人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積825例，當中689人中症、136人重症；重症中有90死。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案當中最年輕個案為先前新北亞東醫院收治孕婦，該案本身有有氣喘、貧血慢性史，懷孕30週，不幸在染疫之後有出現呼吸困難、呼吸窘迫情形，後來緊急剖腹產，胎兒沒有保住，後來隔日孕婦本身也過世，死亡診斷是急性肺動脈栓塞同時合併新冠病毒感染。

至於重症治療中5人，有3人屬於40歲以下較年輕，都是因為其他原因住院，比如車禍昏迷或車禍外傷高血壓後來出現腦內出血，入住醫院後都有在住院時候或期間有檢驗新冠病毒感染，也因為都住加護病房使用呼吸器算入重症病例。

▲▼5/10本土病例與中重症病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲5/10中重症與死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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