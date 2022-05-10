美亡命鴛鴦逃11天落網！金髮女獄警飛車追逐遭撞翻　企圖吞彈自盡

Here's the moment Casey White and Vicky White were caught. pic.twitter.com/d2DXZacLsF — Chad  (@ChadBlue83) May 10, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州女獄警薇琪懷特（Vicky White）帶著囚犯凱西懷特（Casey White）落跑後，終於在第11天落網，兩人9日在印地安那州和州警發生飛車追逐，座車被警方車子撞擊後停下。薇琪企圖開槍自盡失敗，受重傷被緊急送醫，凱西則重新被送回牢房。

▲亡命鴛鴦逃亡11天後被逮。（圖／推特）

CNN報導，阿拉巴馬州羅德岱爾（Lauderdale ）法警辛戈頓（Rick Singleton）表示，他們在周日（8日）接獲民眾線報，得知這對亡命鴛鴦已經逃到印地安那州，隔日法警和郡警聯合追捕兩人駕駛的凱迪拉克，在公路上發生追逐。

最終警方駕駛警車衝撞兩人，車子停下後，薇琪拿起獄警的配槍試圖在車上吞彈自盡，但只造成嚴重重傷，凱西則被警方逮捕。范德堡郡（Vanderburgh）警長維丁（Dave Wedding）指出，薇琪的傷勢非常嚴重。辛戈頓表示，飛車追逐過程中沒有任何警員開槍，唯一開槍的只有薇琪一人，而且她是對著自己開槍。





▲兩人座車在飛車追逐中被警方撞翻。（圖／推特）

維丁表示這對亡命鴛鴦從4月29日假借就醫逃跑後，據信最快在本月3日就已逃到該州的伊凡斯維爾（Evansville），「很難相信他們以將來到這裡這麼多天了，但我們很幸運發現了他們。」

辛戈頓表示同姓但沒有血緣關係的兩人，之後都要回到阿拉巴馬州的牢房裡吃牢飯，38歲的凱西先前因謀殺罪被起訴，56歲的薇琪則是在帶凱西逃跑後就已背上「允許或協助逃獄」的第一級罪名，過去幾天又因偽造和偷竊他人身分再加一罪。

▲凱西被拍到在逃亡途中洗車。（圖／推特）

辛戈頓表示凱西將會被單獨監禁，並且全程戴上手銬腳鐐，「如果他想告我侵犯公民權，那就隨他去。我跟你保證，他不會再離開這座監獄了。」

美國法警9日公布兩人逃亡畫面，監視器拍到凱西在伊凡斯維爾洗車，這是兩人從羅德岱爾逃亡後第一次被拍到。

4月29日當天，薇琪聲稱要帶凱西到法院接受心理評估，卻在當天上午9點41分左右待凱西離開後就消失無蹤。

警方表示，薇琪最近突然決定要退休，並告知同事自己要搬到海邊，她甚至還把名下的房產變賣，暫時搬去和母親同住。

據悉，事發當天正好是薇琪退休前最後一天的工作日，然而值得注意的是，薇琪明明再工作4年就可以領取退休福利，但她卻堅持要現在退休，十分可疑。

警方調閱監視器畫面與電話紀錄後發現，薇琪明顯協助了凱西逃獄。薇琪的工作包含安排囚犯出庭的交通，同時確保至少有2名武裝人員陪同這些囚犯外出。但是逃獄當天兩人身旁卻沒有任何人，也就是說，薇琪明知自己違反規定，卻依然獨自帶著凱西，應該早有預謀，而兩人恐怕有著不正當的關係。

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