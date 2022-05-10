快訊／台灣之星傳災情「訊號直接沒了」！用戶哀號：沒網路

▲有用戶回報台灣之星訊號掛了。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣之星傳災情！有網友10日下午1點23分在PTT的MobileComm板上發文「台灣之星沒訊號了？」說他手機滑一滑，發現怎麼突然不能用PTT了，就發現是網路問題，「台灣之星訊號直接沒有了，有人也碰到這個情況嗎？」底下一票用戶也紛紛+1，紛紛回報地區和狀況。至於問題為何，尚待台灣之星說明。

看到貼文後，底下不少用戶都哀號，「沒訊號+1，整個打叉叉」、「原來不只我」、「我也是沒訊號」、「台星掛了…」、「+1，兩個門號都掛」、「剛還以為我沒繳錢，結果APP也掛了」、「我也是，原來大家都這樣」、「我的+2，發生啥事了」、「剛剛差點衝去門市譙」、「電話都不能打」、「我的有訊號但是網路跑不動」、「跟同事都滿格但沒網路！還真第一次遇到這種。」

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還有人回報地區，「北市+1」、「新北+1」、「新竹園區+3，慘」、「桃園+1」、「基隆+1」、「竹北沒訊號」、「中壢沒訊號」、「高雄滿格可撥出通話，但無網路連接。」另外，有網友表示，「Pixel6是直接清楚寫『由電信業者關閉行動網路服務』」、「沒訊號但網路可以使用」、「連市話撥客服也撥不進去，電腦語音直接說500耶！看來台星系統整個掛掉了」