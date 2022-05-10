台灣之星網路復活！但通話仍斷訊　官網：台電故障陸續恢復中

▲台灣之星用戶仍無法通話。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

台灣之星10日下午網路與通話全斷，全台各地用戶只能透過Wifi上網哀號，紛紛留言說「原來不只我這樣！」、「剛繳完月租費就被斷網路斷話」、「換手機打到門市問，說是基地台掛了」，目前記者致電門市皆為忙線中，還有用戶上臉書抱怨，稱苦等不到PCR的結果通知。而台灣之星在稍早貼出公告了。

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▲台灣之星公告。（圖／翻攝自台灣之星臉書）

原本台灣之星回應，目前還在內部了解中，但有成功致電門市詢問狀況的網友表示，台中的門市說是基地台掛了，但實際狀況仍有待釐清。

就在剛剛，台灣之星官網貼出公告，「稍早因為台電設備故障影響，造成了部分區域用戶網路暫時無法使用，目前我們的工程大哥在全力搶修中，現在已經陸續恢復通訊，有造成不便，請粉絲們見諒」。

▲用戶紛紛按怒抗議。（圖／翻攝自台灣之星臉書）

台灣之星官網於2天前PO文表示，將與台灣大哥大合併，並打出下殺4.2折，用戶可享5G網路吃到飽，月租只要599元，如果是4G不限速吃到飽則只要299元，看似相當划算，卻在今天下午突然斷網斷話，所有用戶直接回到石器時代。因此紛紛到官網的貼文下方按「怒」且留言抗議。

現代人已經離不開手機及網路，這次台灣之星訊號全沒又斷話，除了讓購物中的民眾無法打開行動支付，也影響到民眾的防疫生活！一名女用戶在下方留言表示，自己正在等待PCR的電話與簡訊通知，如今不知如何是好。