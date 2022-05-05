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機車停放車頭方向掀論戰！北市交大：這樣做車頭朝哪都沒違規

▲▼停放機車車頭方向引起討論，北市交大也針對此事作出回應。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲停放機車車頭方向引起討論，北市交大也針對此事作出回應。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

機車停放問題一向是大多機車族最大困擾，近日在PTT機車版出現討論，主要針對機車停車習慣，大部分民眾將車頭朝內、車尾朝外，也有些機車族反之，但有人認為車頭朝外能夠直接騎車來，但網傳出可能違規，北市交大也做出相關回應，並針對違規開罰金額做出說明。

停車時車頭方向，也在網路上造成不小的討論，網友各持不同意見，「不合法的說法是有根據法規」、「可是這樣可以防人移車，而且發動就可以直接走」、「沒有，只說不能逆向停車，車頭朝哪都沒差」、「我記得之前有人被開過不依照道路方向停車，之後修法了」。

▲汽、機車停放規定。（圖／翻攝自全國法規資料庫）

▲停放機車車頭方向引起討論，有網友認為車頭朝外不合法，北市交大也做出解釋。（圖／翻攝自全國法規資料庫）

北市交通大隊則出面解釋，依道路交通安全規則第112第3項規定，大型重型機車及機車停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣平行、垂直或斜向停放(緊靠是指前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣不得超過30公分)。

▲▼台北市政府研擬機車格全面收費，直擊南陽街、青島東路機車格現場。（圖/記者陳明仁攝）

▲停放機車車頭方向引起討論，有網友認為車頭朝外不易被人移動，且離開也比較方便。（圖／資料照）

但是機車如果有依照規定停放，不管車頭朝內、朝外，都未構成違規狀況，如果未依規定停車，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第6款，不依順行方向或不緊靠道路右側停放，處駕駛人新台幣6百元以上1千2百元以下罰鍰。

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