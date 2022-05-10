國外有免費快篩台灣怎嘸？ 律師曝「1真相」...網笑翻：免費最貴

▲藥局門口排滿要購買實名制快篩的民眾。（圖／記者謝盛帆攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

近日實名制快篩大排長龍，雖有其他廠牌的快篩試劑進駐藥妝店及便利商店，但價錢高於一般藥局販售的價格，有人就質疑「為何國外有免費快篩發放，台灣卻沒有」，林智群律師就以一個「小故事」解釋原因，讓網友大讚中肯。

林智群律師於今（10）日上午在臉書上寫道，「一堆人抱怨其他國家快篩免費，台灣怎麼沒有，讓我想起了一件事情。某律師原本一個案子收7萬，客戶來開會，酌收茶水費100元，被客戶抱怨，後來改成收10萬，茶水無限暢飲不用錢，客戶很滿意。」

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貼文一出 ，吸引大批秒懂的網友按讚，紛紛留言笑稱律師的比喻太中肯，「賓士維修車廠便當也是免費的喔」、「好市多已故醬料區表示：First time？」、「免費的最貴，這句話很多人都無法領略」、「去中國啊每天免費PCR2次」、「客戶心理學」、「繳台灣的稅率，享歐美的福利，我打新冠疫苗的時候，一直覺得連掛號費也不收，很奇怪」、「羊毛出在羊身上」、「就是一堆想吃白吃午餐的概念，什麼都要免費，根本就是吃米不知米價」、「有一樣的稅率，台灣也可以是免費」。

不過也有人回酸，「像是營利事業單位的政府，比喻得太好了~要每天想著怎麼從國民身上挖出更多錢來應付國民，就像發振興券一樣，國民不用太開心，那還不是您們自己的錢啊~哈哈哈」，林律師也幽默回覆，「你繳稅就是吃到飽啊？政府蓋馬路，怎麼沒幫你買車？你的邏輯大概是這樣。」