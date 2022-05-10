被嗆「看三小」安全帽砸頭　男雙刀狂追...22秒10多刀砍死對方

▲高雄一陳姓男子和路人只因對到眼，被嗆「看三小」後發生爭執，氣到回家拿雙刀出來追殺對方，砍殺10幾刀致死。

記者郭玗潔／台北報導

高雄陳姓男子於109年10月29日下午3時許在住處前，和李姓鄰居因互看一眼，雙方產生口角，被李用安全帽砸頭3下，陳竟氣到回家拿雙刀出來追殺，短短22秒砍李男10多刀，造成李男左右側血胸與氣胸，經急救後仍不治死亡。經高雄地院審理認為，陳男雖因長期因思覺失調症影響判斷能力，但行兇時並未達到無法辨識行為能力的程度，依殺人罪處陳男徒刑14年，等刑期執行完畢，再入相關處所監護5年，上訴二審後陳被改判10年6月徒刑。；民事求償方面，高雄地院判陳男應賠償李男父母610萬元，可上訴。

判決書指出，陳男在案發當天和母親外出購物，返家時，母親將機車停在附近宮廟前，順便和人聊天，陳男獨自步行回家，結果在住處前與鄰居和其友人李男互相對眼，被嗆「看三小」，陳男回罵「x你娘」等語，被李男拿安全帽砸頭3下，兩人發生扭打，一旁鄰居連忙拉住陳男勸阻，將2人分開。

陳男揚言「要死就一起死」、「你等我，我要回去拿刀」後，衝回家拿出2把刀子，1手拿35公分的生魚片刀，另1手拿28公分的水果刀，朝李男砍殺，李男一邊逃跑，一邊把路邊三角錐丟向陳男，並用手上安全帽防禦，卻不小心跌倒，陳男趁機壓制李男，短短22秒內，持雙刀狂刺李男胸、背、頭、頸及手腳10幾次，使李男因身體受有多處穿刺傷及撕裂傷併創傷性休克、右胸部穿刺傷併氣血胸之傷害，到院時身體已僵硬無心跳，經急救後仍不治死亡。

警方據報抵達現場，在住處外就看到換好衣服的陳男，膝下仍沾血站在客廳，陳男看到警察就躲到住處2樓，經陳母和警方誘導下樓受捕，並查獲2把兇刀。

全案審理時，陳男表示，殺人前不認識李男，當李男拿安全帽攻擊自己，他心想「要打回去，拼了」，對於回家拿刀追殺李男的行為，陳男則表示「戰爭片不是兩邊軍人都拿刀互相刺來刺去嗎」。

高雄地院查閱陳男病例，發現他有思覺失調症，18歲服兵役前即發病，雖有接受治療，仍有幻聽、妄想等症狀，迄今已經有15次住院紀錄，因病無法工作，必須仰靠母親生活；陳男過去不止一次於病情惡化時，會購買刀械、拿刀子要殺人，拿斧頭、木棍欲攻擊母親，雖未真正動手造成他人明顯傷勢，但仍有一定風險。

法官認為，陳男對於持刀殺害李男之犯罪動機，可以清楚表示，可知陳男於案發當時有殺人之動機、犯意，雖因長期受思覺失調症疾病影響，致辨識行為違法能力微幅受影響，但當下並未出現幻聽，即陳男當時的精神狀態應尚未達不能辨識其行為能力的程度。卻僅因與路人有口角衝突，就持刀殺害，其情非輕，處陳男徒刑14年，參酌陳男殺害不相識之被害人，對於社會治安、他人之生命具有高度危險性，執行刑期完必須再入相關處所監護5年，今高雄高分院改判陳男10年6月徒刑；民事求償方面，高雄地院判陳男應賠償李男父母610萬元，可上訴。