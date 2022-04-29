廚師求復合不成竟「怒刺女友媽8刀」切斷肩關節放血致死

▲台南黃姓男子求復合不成，竟殺死前女友母親。判刑15年6月定讞。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南廚師黃恩家，與同在火鍋店工作的詹姓女子交往3個月後遭甩，黃男持刀進入女友家談判，因遭女友母親阻擋，竟狂刺女友母親8刀，其中一刀切斷肩關節，導致流血過多而死。一二審均將黃男判刑15年6月，案經上訴，最高法院審理後，29日駁回上訴定讞。

判決指出，黃男（28歲）與詹女（30歲）同在台南某火鍋店工作，黃男為火鍋店內廚師，詹女與前夫生有2名未成年子女，離婚後與母親、祖母、2名孩子均同住。黃詹2人於2020年底交往，但3個月後詹女有意分手，讓黃男非常不滿。

他先傳訊息恐嚇「你現在堅持想結束，我就毀掉...你只有繼續的餘地，想結束拿命來換；晚上你就死定了...那我就拿小孩開刀；今天鬧那麼大也是因為誰，就非要走到我拿刀砍你不可嗎；你是不是想結束然後因為結束讓小孩失去媽媽...我乾脆一槍把你斃了不就完事；你不要，我就讓你活不了今天」詹女未回，黃男更氣，9天後一早，就持刀到詹女住處，並趁著大門未鎖的機會摸進，躲在樓梯間。

上午7點半，詹女母親起床拜拜，黃男想起先前交往時，遭詹女母親阻擋的狀況，心頭生恨，隨即現身。詹女母親大驚，但黃男不容她抵抗、逃跑，立即舉刀狂刺8刀，其中一刀砍進右肩，造成18公分長的傷口。詹女與祖母聽聞尖叫後出房察看，剛好遇到黃男行兇後逃逸，黃男出拳攻擊祖母，並搶走詹女手機，恫稱「這一切都是妳逼我的！」隨即逃逸。警消獲報後趕赴現場，詹女母親因肩膀肱動脈遭切斷，右側腋窩大量出血，送醫後不治。警方隨後在案發現場150公尺左右的蕭壠文化園區內逮捕黃男，檢方聲押獲准，提起公訴。

法院審理後，一二審均將黃男判刑15年6月。案經上訴第三審，最高法院審理後，29日駁回上訴，黃男遭判刑15年6月定讞