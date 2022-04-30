台中女遭弟「水果刀刺胸」　男友送醫途中丟包！2男下場曝

▲周男持水果刀刺死姊姊，被依殺人罪嫌起訴。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚區周姓男子不讓姊姊和陳姓男友住在他的租屋處，姊弟倆經常為此爭吵，周男還有多次家暴紀錄，去年底姊弟倆再度吵架，周男氣得持水果刀刺進姊姊左胸，在旁陳男見狀趕緊騎機車載周女就醫，不料騎了10多分鐘，周女失血過多倒在路旁，陳男擔心通緝犯身分被發現，竟將周女丟包自行離去，經路人報警送醫仍告不治，檢方上周偵結，將周男和陳男分別依殺人罪嫌、遺棄屍體罪嫌起訴。

43歲的周男和45歲的姊姊周女過去曾因租屋問題爭吵多次，不料去年底再度吵得更凶，周男憤而拿出廚房水果刀猛刺姊姊左胸，當場血流如注，陳男見狀，趕緊騎乘機車載周女就醫，騎經大肚區堤防邊時，周女因流血過多，體力不支跌落機車，倒在地上，路人一度以為是車禍，關心詢問並協助報警，陳男擔心自己是毒品通緝犯曝光，在警消未到場前就離開現場。

警方獲報到場，現場已不見人車，僅留安全帽和球鞋，報案者非常機警，不但拍下陳男的機車車牌，還拍下陳男面孔，不久接獲消防局通報，有一女子被水果刀刺死，警方覺得有某種連結，加上警方平日對於轄區內治安人口都有建檔和追蹤，一眼就認出陳男是毒品人口，於是循著車行軌跡，2個小時即在烏日路邊逮捕陳男。

另一組人發現死者和弟弟周男都是毒品人口，懷疑周男涉有重嫌，立即前往大肚區租屋處，周男在家，警方在屋外尋獲水果刀，不過在屋內沒有搜到毒品。

警方逮捕周男後，對於行凶動機反覆不一，一開始供稱向姊姊要不到錢買毒而動手，後來又改口，姊姊住在大甲老家，陳男住在烏日，但2人卻常常來住他家，他不讓2人住，執意趕走，姊弟倆為此常發生爭吵。

檢方上周偵結，將周男和陳男分別依殺人罪嫌、遺棄屍體罪嫌起訴。