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「是誰在說謊？鄭文燦市長應公開道歉」　桃市府：府會應同心防疫

▲桃園市議會國民黨籍議員舒翠玲、徐其萬等人7日召開記者會，認為市長鄭文燦公開說謊，議員議會質詢影音鐵證如山，應該公開道歉」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議會國民黨籍議員舒翠玲、徐其萬等人7日召開記者會，認為市長鄭文燦公開說謊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨籍市議員徐其萬、舒翠玲、梁為超與詹江村7日在議會召開「是誰在說謊」記者會中強調，桃園市長鄭文燦與市府團隊指控質詢議員造謠抹黑，但議會有影音錄影為證，鄭文燦市長應該為此公開認錯道歉；對此，市府新聞處長詹賀舜回應，「讓快篩普及，讓民眾買得到」，這是府會共同看法，雙方立場並無對立，府會同心防疫，才是市民之福。

國民黨籍市議員舒翠玲日前在議會質詢時，曾詢問秘書處長顏子傑有關以低價59元購買4萬劑快篩試劑案，顏子傑當時回覆「這是府內政策」且並未否認，然市政府昨（6）日晚間卻利用官方Line帳號發出「不實澄清」否認之前質詢時發言，還反控議員舒翠玲造謠。

因此，國民黨市議員徐其萬、舒翠玲、梁為超與詹江村今天下午在黨團召開記者會「是誰在說謊、質詢影音鐵證如山、鄭文燦市長公開說謊」，舒翠玲認為，秘書處長顏子傑自己講的話，市府過了三天竟然公然以市府官方帳號廣發「假訊息」作「不實澄清」？同時側翼粉專、民進黨候選人紛紛同步攻擊國民黨市議員，以後誰還能監督桃園市政府、監督鄭文燦？當百姓買不到快篩，鄭文燦市長不解決問題，卻忙著公然說謊，以不實言論來解決提出問題民代，是因為準備去選總統就無心市政、徹底擺爛？鄭市長沒有視民如親、沒有將心比心，國民黨真的非常遺憾。

▲針對桃園市議會國民黨籍議員舒翠玲、徐其萬等人7日召開記者會，市府新聞處長詹賀舜做出回應。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園市議會國民黨籍議員舒翠玲、徐其萬等人7日召開記者會，市府新聞處長詹賀舜做出回應。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

針對國民黨黨團記者會，新聞處長詹賀舜立即回應：

一、「讓快篩普及，讓民眾買得到」，這是府會共同看法，雙方立場並無對立，府會同心防疫，才是市民之福。

二、新聞處澄清圖卡旨在說明市府採購快篩試劑是防疫用途，並非囤積。當時中央分配至地方的快篩數量尚有不足，因應大量增加的快篩採檢，以及大量的確診個案，市府必須有所因應。
三、秘書處採購到位的快篩，僅剩的近4萬劑，在質詢後的三天內，全數支援警察局、教育局以及衛生局的緊急防疫使用，並非秘書處同仁自用。

四、市府接獲民眾詢問，群組「網傳」市府有囤積快篩，這樣的假訊息，造成防疫工作困擾，因此必須立刻澄清。本澄清是針對網傳內容，不是針對議員。

五、秘書處是防疫後勤單位，快篩雖保留在秘書處，但由衛生局統籌，市府防疫會議也可以指定用途。秘書處工作報告時，四位議員分別質詢不同角度的問題，秘書處顏處長分別回覆議員，以致於造成部分議員有所誤會。如完整聽完四位議員質詢內容，就可知道秘書處長的說法是快篩用在防疫，並非囤積，也非單一局處使用。實際真相是快篩不夠，很快就用完了。

六、中央採取實名制讓民眾到藥局通路購買快篩，供應量有所不足，造成民眾不便，鄭文燦市長公開訴求，希望增加供應量，增加北北基桃熱區商業通路數量，都與議員質詢目的一樣，希望讓民眾買得到快篩，減少不必要恐慌。中央也有回應，決定要增加多元購買通路。

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