加拿大狙神回國了！坦言「對烏軍很失望」　親曝戰場混亂實況

▲加拿大菁英狙擊手「瓦力」（Wali）。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

加拿大菁英狙擊手「瓦力」（Wali）遠赴烏克蘭，加入國際傭兵團抗俄，如今卻已返回魁北克的家鄉。他坦言，在戰場上的2個月，對烏克蘭軍事現實非常幻滅、極度失望，儘管烏軍非常勇敢，卻「錯失很多削弱敵人的機會，因為他們缺乏軍事知識。許多人抬頭挺胸抵達烏克蘭，卻夾著尾巴離開。」

瓦力6日接受La Presse等外媒報導表示，烏克蘭軍隊訓練不足、戰損嚴重，沒有足夠武器，出現逃兵情況，甚至有人想要趁機牟取暴利。

瓦力說，烏克蘭指揮官「不知道怎麼安排」外國傭兵，他厭倦了等待作戰，於是加入私人部隊「諾曼旅」（Norman Brigade），但卻缺乏武器供應，一些人距前線僅40公里，卻沒有任何防護裝備，60名士兵叛逃，另一些人計畫偷走美援武器。最後，瓦力只好投向另一個在基輔附近作戰的烏克蘭部隊，卻每天都在尋找武器、食物及汽油。

▲「瓦力」被譽為是上最優秀狙擊手之一。（圖／翻攝推特）



最後，瓦力前往頓巴斯，某天清晨在壕溝就位時， 2名烏籍士兵跑出去抽菸，隨後被俄軍坦克炸死，「我告訴他們不要那樣暴露自己，但他們不聽我的。」他回憶目睹戰友遭砲擊慘死的情況，「那是死亡的味道，很難形容，是燒焦的肉，硫磺和化學物質的可怕氣味。太不人道了。」

瓦力目睹那幕慘狀，成為壓倒駱駝的最後一根稻草，對家庭生活的渴望，終究勝過幫助烏克蘭人的理想。但是，他仍希望未來有機會回到烏克蘭作戰，「你永遠不知道外國傭兵何時會在現場發揮作用，就像滅火器一樣，在著火之前，都是沒有用處的。」

40歲的瓦力曾效力於加拿大第22皇家軍團，2009年至2011年間二度部署至阿富汗，擔任加拿大武裝部隊狙擊手，也曾以外國戰士身份在伊拉克北部助庫德族民兵對抗伊斯蘭國（IS）極端份子，2017年在3.5公里距離外以TAC-50狙擊步槍擊殺目標，創下史上最遠狙殺紀錄，被稱為世界上最優秀的狙擊手之一。

「加拿大狙神」參戰！曾在3.5公里外1槍擊殺目標 入境烏克蘭抗俄