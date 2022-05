烏克蘭超狂教授！躲前線戰壕「視訊授課」　參軍70天從未缺席

▲烏克蘭一名大學教授加入國民志願軍,到烏東戰區服役後仍未中斷遠距教學,在壕溝中也能教書。(圖/翻攝自烏克蘭國防部推特)

記者張寧倢/編譯

烏克蘭國防部與外交部6日皆在推特官方帳號上PO出同樣的照片,是駐守於烏克蘭東部戰區的一名士兵,全副武裝的他拿著手機和筆記本,另一個身份竟是大學教授,當時正在前線的戰壕中以視訊進行遠距教學,參軍70多天從未間斷授課。他說,「我們是在為一個受教育的國家而戰,如果我不講課,那將是個罪過。」

烏克蘭外交部發文指出,尚多爾(Fedir Shandor)是一名哲學博士,目前在烏克蘭烏日霍羅德國家大學(Uzhgorod National University)任教,同時也是外喀爾巴阡(Transcarpathian)地區旅遊組織主席。烏克蘭國防部稱,尚多爾來自烏克蘭最西境的匈牙利族人,加入國民領土防衛軍後,目前正在離家1000公里的地方服役,「這就是歐洲文明的驕傲。」

然而,尚多爾作為一名教授,即使在戰壕裡,他也沒有停止講課。根據《紐約郵報》報導,尚多爾參軍已經70多天了,他和指揮官與同袍安排了適當的輪值表,因此從未缺席課堂,他的戰友在戰壕中替他拍下了這張照片,身著軍裝頭盔的他,身邊放著一把AK103步槍,手上纏著繃帶,卻拿著手機用視訊方式進行遠距教學,他的故事隨著照片而廣傳於網路世界。

尚多爾說,這段時間以來,他固定在每周一和周二上午8點上課,雖然背景音偶爾傳來砲擊聲,也不會影響課程進行,「我們是在為一個受教育的國家而戰,如果我不講課,那將是個罪過。那我又為何要去打仗呢?」

This is Prof. Fedir Shandor, giving a lecture to students. An ethnic Hungarian from the westernmost part of . A serviceman of the #UaArmy who has volunteered to defend and is currently serving 1,000 km from his home. This is what the pride of European civilization looks like pic.twitter.com/bA8Bsd31pY