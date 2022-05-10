美官員：禁運電子元件奏效　俄精準導彈耗盡「恐無法補庫存」

▲烏克蘭南部大城尼古拉耶夫政府大樓慘遭俄軍擊毀。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國五角大廈一名官員9日表示，國際制裁正在打擊俄羅斯的軍火工業，尤其在電子元件方面的禁運措施，已經限制了俄國取得製造並補充「精確導引武器」（PGM，又稱精確制飛彈藥）彈藥庫存的能力。

綜合法新社、《紐約時報》報導，美國一名國防部官員透露，俄羅斯向烏克蘭發射了太多導彈，以至於俄軍在PGM的庫存方面出現問題，更換這些彈藥也遭遇麻煩。這名官員表示，根據美方情報，華盛頓認為國際制裁──特別是針對電子元件的禁運，限制莫斯科取得製造導彈所需的各種電子零件，從而影響了俄軍補充現代航空彈藥的能力。

▲美國官員認為，俄軍可能無法補充新型導彈庫存。圖為烏克蘭蘇梅地區（Sumy）一座熱力發電廠遭轟炸。

官員稱，這就是為何馬力波（Mariupol）或哈爾科夫（Kharkiv）等重要城市的住宅和軍事目標，會被用非制導炸彈無差別轟炸的原因。俄羅斯戰機通常每天出動200至300架次，但未能形成制空優勢，烏克蘭仍在用戰鬥機和攻擊機對付俄軍。五角大廈2日曾表示，自入侵烏克蘭以來，俄羅斯已經發射了超過2125枚PGM。

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）9日則表示，俄羅斯在戰爭進入第2周後，便大幅減少使用PGM，現儲備可能已經嚴重耗盡，根據英國情報說法， 這迫使俄軍使用現有但已老化的彈藥，這些導彈較不可靠、不精準，也更容易被攔截。

美國國防部高級官員向《紐時》指出，前蘇聯在1980年代中期前對於發展傳統制導武器相對較不感興趣，是從過去20年前才開始認真研發PGM，如果俄羅斯沒有能力用雷射或衛星導引炸彈，快速瞄準烏克蘭軍隊和移動車輛，那基本上就打擊軍事建築或人口稠密區等固定目標。

不過，烏克蘭國防部副部長Hanna Maliar受訪時表示，雖然烏方掌握的情報顯示，俄羅斯已經發射一半以上、約2000枚導彈，儘管俄羅斯製造軍火的速度受到影響，但仍然有能力生產新型的導彈，因為這場戰爭還沒有拖得夠久，「他們仍有遭制裁前已購買的零件，所以在一段時間內還有生產能力。他們將能繼續使用這些武器，部署這些導彈。」

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