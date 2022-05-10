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夏日用電旺季將至！曾文生：評估採購東澳天然氣　補足俄羅斯10%缺口

▲▼夏日用電,電力,能源,烏俄戰爭,俄羅斯,供電,天然氣。（圖／寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目提供）

▲經濟部政務次長暨台電公司代董事長曾文生，上廣播節目「新聞放鞭炮」接受主持人周玉蔻專訪，就台灣夏日用電提出預計規劃準備。

圖、文／寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目提供

即將進入炎熱盛夏，台灣電力是否足夠，仍是各界關注焦點！經濟部政務次長暨台電公司代董事長曾文生，上廣播節目「新聞放鞭炮」接受主持人周玉蔻專訪時表示，自從303大停電後，台電成立風控中心，運轉一個月下來，陸續發現一些狀況，不斷改進，至於台灣電網的問題，除了日常的管控，「更重要的是要把系統的風險性往下拉，簡單來講就是成立電網的韌性！」曾文生進一步解釋，以國家為單位來算，台灣電網密度是全球最高的地方，面積3.6萬平方公里的台灣，電力負載非常高，突顯用電量非常大。

根據最新一期今週刊報導，台北市送電能量已達極限，原因出在負責將電力輸進北市東區的「汐止超高壓變電所」利用率已達臨界點，主持人周玉蔻詢問用電問題解決了嗎？因為延宕十年的松湖超高壓變電箱當重要，影響大巨蛋、台北東區、汐止地區的用電，對此，曾文生表示，松湖超高壓變電所是大台北地區重要設施的發電設施，因為規劃為室內設施，要申請多功能變更、都市設計審議、拿建照，也規劃怎麼臨時供電做了完整的報告。

話鋒一轉，曾文生更意外爆料，松湖超高壓變電所將設置在河堤旁邊，與民宅的距離是在台北市所有變電所內最遠的，需距離90米，他私下已就這個議題與台北市長柯文哲碰面會談，曾文生表示，「市長給了正面回應，這件事情已經有往前走！」曾文生更直白的表示，柯文哲市長已經指示「應該做的就去做！」目前全案已著手行政程序，希望今年可拿到建照，預計最快明年底、後年初有臨時變電所可以供電。

此外，兩人還談到最近國際情勢變化，俄烏戰爭爆發後，台灣制裁俄羅斯，因此短少了10%的天然氣進口，最近有不少媒體報導，日本和韓國正積極洽購東澳產天然氣，台灣為何不考慮？曾文生解釋，在經濟部的要求下，台灣分散天然氣購買，分別從18個國家進口，目前少了俄羅斯，已經有要求中油公司評估東澳天然氣，中油初步回應，要考慮供應量和熱值兩大問題，會再和中油董事長討論！

周玉蔻則提出數據表示，熱值依照能源局內部規定，不能低於9200kcal/m3，東澳賣給日韓的天然氣差不多也是這個數字。另外，攤開地圖來看，台灣從東南西北採購天然氣，北邊的俄羅斯已經停止供應，西邊從卡達進口，東邊從美洲進口，若是從南邊澳洲進口，好處是國安問題，不必經過中國。

曾文生回應，台澳關係一向相當特別，台澳之間有固定的能礦會議，一年在澳洲辦，一年在台灣辦，台灣會非常看重澳洲的天然氣與原料的供應，因為日韓也從澳洲進口，等於台灣和日韓同在一條航線上，因此船隻和天然氣可以互通有無。

曾文生進一步表態，對於各界關切的東澳供應端訊息，經濟部與中油會進一步確定，並透過內部再評估，等到台澳雙方進一步洽談之後，情勢就會比較清楚，而台灣積極邁向能源轉型，為了達到2050年淨零排放的目標，如何進口安全且穩定的能源，至為關鍵！

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