淘寶買「名車安全帶消音扣」　1年轉賣28個賺2千...男子下場曝

▲保二總隊刑大偵三隊查獲偽造汽車商標的消音扣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

不少人為了不想繫安全帶，所以會採用「汽車安全帶消音扣」，不過這是危險行為！而現在高雄有一名宋姓男子看準市場，從大陸淘寶網站以70塊的成本進口有知名汽車廠牌的logo的消音扣，以200元在網路出售，警方循線追查到案，他向警方供稱自己賣了1年多，只賺了2000塊，讓員警白眼翻到天邊，直罵：「騙肖仔」。

保二總隊刑大偵三隊進行網路巡邏時，發現一名32歲的宋姓男子在露天購物網站刊登販售「汽車安全帶消音扣」商品，只要用消音扣插進安全帶母扣座，就能讓車內的警示系統偵測失效，對行車安全危害很大，而且他所販售的消音扣，還印有各式汽車廠牌的logo，員警持搜索票前往宋姓男子的住處搜索，當場查扣仿冒BMW、BENZ、FORD及MINI等品牌商標「汽車安全帶消音扣」、鑰匙圈等汽車配件548件，初估侵權市值達新臺幣50萬元。

▲保二總隊刑大偵三隊查獲偽造汽車商標的消音扣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

他向警方表示這些消音扣是從大陸淘寶進口，一個價格成本為130塊，他再以200塊賣出，中間獲利70塊，從事販售已經1年多的時間，他跟警方表示自己才賺了2000塊，讓員警好驚訝「台灣消費力」怎麼會這麼低。忍不住回他「騙肖仔」，現在全案依涉嫌違反商標法移送地檢署偵辦。

不過警方也提醒，不管是不是只賺兩千塊，依照商標法第97條意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。